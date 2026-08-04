Συνελήφθη στην Ισπανία ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Σουηδίας
Συνελήφθη στην Ισπανία ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Σουηδίας
Κατηγορείται για περίπου 20 βίαια εγκλήματα και φέρεται να στρατολογούσε νεαρούς για δολοφονικές επιθέσεις
Η ισπανική αστυνομία συνέλαβε άνδρα που φέρεται να συγκαταλέγεται στους πλέον καταζητούμενους φυγάδες στη Σουηδία κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Βαρκελώνη, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.
Ο καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές κατηγορείται για κάπου 20 βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών στη Μαδρίτη.
Φέρεται να εκπαίδευε νεαρούς, τους οποίους στρατολογούσε, στη διάπραξη δολοφονιών κι επιθέσεων και να τους εφοδίαζε με όπλα, κατά το υπουργείο.
Συνελήφθη το Σάββατο στην παραθαλάσσια πόλη Σίτζες, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, σημείωσε η ισπανική αστυνομία. Οι ισπανικές και οι σουηδικές αρχές διενεργούσαν έρευνα για τον άνδρα αυτό από τον Ιούνιο του 2025, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας πιστεύεται πως έχει στενή σχέση με μια από τις πιο διαβόητες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στη βορειοευρωπαϊκή χώρα, τον επιλεγόμενο «Πάμπλο Εσκομπάρ της Σουηδίας».
Ο καταζητούμενος από τις σουηδικές αρχές κατηγορείται για κάπου 20 βίαια εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών στη Μαδρίτη.
🚩 Detenido en #Sitges uno de los fugitivos más buscados de #Suecia— Policía Nacional (@policia) August 3, 2026
🔹 Presuntamente participó en 20 hechos criminales de extrema violencia para desestabilizar a grupos criminales rivales
🔹 Adiestraba a jóvenes reclutados para ejecutar ataques, entrenándolos en el uso de armas… pic.twitter.com/6mwVcQUrzj
Φέρεται να εκπαίδευε νεαρούς, τους οποίους στρατολογούσε, στη διάπραξη δολοφονιών κι επιθέσεων και να τους εφοδίαζε με όπλα, κατά το υπουργείο.
Συνελήφθη το Σάββατο στην παραθαλάσσια πόλη Σίτζες, περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Βαρκελώνη, έπειτα από πολυήμερη παρακολούθηση, σημείωσε η ισπανική αστυνομία. Οι ισπανικές και οι σουηδικές αρχές διενεργούσαν έρευνα για τον άνδρα αυτό από τον Ιούνιο του 2025, διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών.
Σύμφωνα με τις αρχές, ο άνδρας πιστεύεται πως έχει στενή σχέση με μια από τις πιο διαβόητες μορφές του οργανωμένου εγκλήματος στη βορειοευρωπαϊκή χώρα, τον επιλεγόμενο «Πάμπλο Εσκομπάρ της Σουηδίας».
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