Ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό στη Σούμι
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Πόλεμος στην Ουκρανία Ρωσία

Ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό στη Σούμι

Κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν πολιτικές υποδομές στην πόλη κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία

Ένας νεκρός από ρωσικό βομβαρδισμό στη Σούμι
Αεροπορικός βομβαρδισμός της Ρωσίας στην πόλη Σούμι της Ουκρανίας (βορειοανατολικά), όχι μακριά από τα σύνορα των δυο κρατών, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλους, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο στρατιωτικός περιφερειάρχης.

«Οι Ρώσοι επιτέθηκαν σε πολιτικές υποδομές της πόλης με κατευθυνόμενες βόμβες» που ρίχνονται από αεροσκάφη, σημείωσε μέσω Telegram ο Όλεχ Χριχόροφ. «Δυστυχώς, με βάση τις πληροφορίες ως τώρα, ένας άνθρωπος είναι γνωστό ότι σκοτώθηκε. Υπάρχουν επίσης τραυματίες».

Χτυπήθηκαν τρεις τοποθεσίες στη συνοικία Κοφπάκιφ, διευκρίνισε.

Η Σούμι βρίσκεται αντίκρυ στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία καθημερινά μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου, βασισμένη σε δεδομένα του αμερικανικού Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (ISW), αναφέρει ότι η γραμμή του μετώπου μεταβλήθηκε «οριακά» τον Ιούλιο κι ότι η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων φάνηκε να χάνει ορμή.

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