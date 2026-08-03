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NBA Europe: Προσφορά 1 δισ. δολαρίων για την ομάδα του Λονδίνου από κοινοπραξία επενδυτών
NBA Europe: Προσφορά 1 δισ. δολαρίων για την ομάδα του Λονδίνου από κοινοπραξία επενδυτών
Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Νικές Αρόρα βρίσκεται πίσω από την κοινοπραξία επενδυτών που θέλει να «τρέξει» το πρότζεκτ της ομάδας του NBA Europe στην αγγλική πρωτεύουσα - Ο Αρόρα με άλλο σχήμα αγόρασε πρόσφατα την πιο κερδοφόρα ομάδα κρίκετ της Αγγλίας
Όπως αποκαλύπτει το The Athletic, ο προγραμματισμός του NBA Europe για έναρξη τον Οκτώβριο του 2027 τρέχει με γοργούς ρυθμούς και το ενδιαφέρον που έχουν δείξει επενδυτικά σχήματα για να εμπλακούν σ' αυτήν την ιστορία είναι κάτι παραπάνω από έντονο.
Όπως αναφέρει η έγκυρη αθλητική ιστοσελίδα, για την ομάδα που θα έχει έδρα το Λονδίνο έχει κατατεθεί προσφορά από την κοινοπραξία επενδυτών της οποίας ηγείται ο Νικές Αρόρα.
Ο 58χρονος Αρόρα, ο οποίος ηγήθηκε της κοινοπραξίας που εξαγόρασε την πιο κερδοφόρα ομάδα κρίκετ της Αγγλίας, έχει συγκροτήσει μια ομάδα επενδυτών έτοιμη να προσφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια (870 εκατομμύρια ευρώ) για την ομάδα του Λονδίνου, η οποία συγκαταλέγεται στις πιο περιζήτητες από τις νέες ομάδες.
Ο Αρόρα είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks με έδρα τη Νέα Υόρκη. Πέρυσι ηγήθηκε της Cricket Investor Holdings Limited —μιας κοινοπραξίας ευρέως γνωστής ως «Tech Titans»— για την εξαγορά του 49% της ομάδας κρίκετ London Spirit με έδρα το Λόρντζ, σε μια συμφωνία ύψους 145 εκατομμυρίων λιρών.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στην εναρκτήρια σεζόν του NBA Europe θα συμμετάσχουν 16 ομάδες — 12 με μόνιμη άδεια (license) και τέσσερις ομάδες που θα κερδίζουν τη συμμετοχή τους μέσω της αγωνιστικής τους πορείας.
Τον Μάρτιο, το The Athletic ανέφερε ότι το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) θα υπέβαλε προσφορά για τη νέα ομάδα με έδρα το Λονδίνο, η Qatar Sports Investments (ιδιοκτήτρια της Παρί Σεν Ζερμέν) θα υπέβαλε προσφορά για τη νέα ομάδα στο Παρίσι, ενώ η RedBird Capital του Τζέρι Καρντινάλε (ιδιοκτήτρια της Μίλαν) θα διεκδικούσε τη νέα ομάδα στο Μιλάνο.
Περισσότεροι από 120 υποψήφιοι επενδυτές υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής. Οι προσφορές κυμάνθηκαν από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με αρκετές να ξεπερνούν το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου.
Η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει επίσης υφιστάμενους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων της EuroLeague —της τρέχουσας κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.
Όπως αναφέρει η έγκυρη αθλητική ιστοσελίδα, για την ομάδα που θα έχει έδρα το Λονδίνο έχει κατατεθεί προσφορά από την κοινοπραξία επενδυτών της οποίας ηγείται ο Νικές Αρόρα.
Ο 58χρονος Αρόρα, ο οποίος ηγήθηκε της κοινοπραξίας που εξαγόρασε την πιο κερδοφόρα ομάδα κρίκετ της Αγγλίας, έχει συγκροτήσει μια ομάδα επενδυτών έτοιμη να προσφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια (870 εκατομμύρια ευρώ) για την ομάδα του Λονδίνου, η οποία συγκαταλέγεται στις πιο περιζήτητες από τις νέες ομάδες.
Ο Αρόρα είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κυβερνοασφάλειας Palo Alto Networks με έδρα τη Νέα Υόρκη. Πέρυσι ηγήθηκε της Cricket Investor Holdings Limited —μιας κοινοπραξίας ευρέως γνωστής ως «Tech Titans»— για την εξαγορά του 49% της ομάδας κρίκετ London Spirit με έδρα το Λόρντζ, σε μια συμφωνία ύψους 145 εκατομμυρίων λιρών.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στην εναρκτήρια σεζόν του NBA Europe θα συμμετάσχουν 16 ομάδες — 12 με μόνιμη άδεια (license) και τέσσερις ομάδες που θα κερδίζουν τη συμμετοχή τους μέσω της αγωνιστικής τους πορείας.
Τον Μάρτιο, το The Athletic ανέφερε ότι το Δημόσιο Ταμείο Επενδύσεων της Σαουδικής Αραβίας (PIF) θα υπέβαλε προσφορά για τη νέα ομάδα με έδρα το Λονδίνο, η Qatar Sports Investments (ιδιοκτήτρια της Παρί Σεν Ζερμέν) θα υπέβαλε προσφορά για τη νέα ομάδα στο Παρίσι, ενώ η RedBird Capital του Τζέρι Καρντινάλε (ιδιοκτήτρια της Μίλαν) θα διεκδικούσε τη νέα ομάδα στο Μιλάνο.
Περισσότεροι από 120 υποψήφιοι επενδυτές υπέβαλαν εκδήλωση ενδιαφέροντος στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργανώτριας αρχής. Οι προσφορές κυμάνθηκαν από 500 εκατομμύρια έως 1 δισεκατομμύριο δολάρια, με αρκετές να ξεπερνούν το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου.
Η λίστα των υποψηφίων περιλαμβάνει επίσης υφιστάμενους ευρωπαϊκούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένων ομάδων της EuroLeague —της τρέχουσας κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.
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