Λήξη συναγερμού στα Κύθηρα: Εντοπίστηκε στο σκάφος, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
ΕΛΛΑΔΑ
Κύθηρα Λιμενικό

Λήξη συναγερμού στα Κύθηρα: Εντοπίστηκε στο σκάφος, σώοι οι δύο επιβαίνοντες

Αίσιο τέλος στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του Λιμενικού

Λήξη συναγερμού στα Κύθηρα: Εντοπίστηκε στο σκάφος, σώοι οι δύο επιβαίνοντες
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που βρισκόταν σε εξέλιξη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, καθώς το σκάφος με τους δύο επιβαίνοντες εντοπίστηκε στην περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους.

Το σκάφος εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Αγίας Πελαγίας Κυθήρων, βάζοντας τέλος στην επιχείρηση που συντόνιζε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Νωρίτερα, στις έρευνες συμμετείχαν πλωτό του Λιμενικού Σώματος, ιδιωτικό σκάφος και όχημα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από ξηράς.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, οι δύο επιβαίνοντες του σκάφους εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους.

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