Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Περισυλλογή περίπου 50 μεταναστών 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας
Περισυλλογή περίπου 50 μεταναστών 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex και οι επιβαίνοντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας
Λέμβος με περίπου 50 αλλοδαπούς εντοπίστηκε τα ξημερώματα 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, στο πλαίσιο επιχείρησης που συντόνισε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ). Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό του Λιμενικού Σώματος και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της πόλης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια, πλωτό του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε το σκάφος και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των περίπου 50 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αυτό.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, το οποίο συμμετείχε στην επιχείρηση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Στη συνέχεια, πλωτό του Λιμενικού Σώματος προσέγγισε το σκάφος και προχώρησε στην ασφαλή περισυλλογή των περίπου 50 αλλοδαπών που επέβαιναν σε αυτό.
Οι αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές.
Στην περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή εξέλιξη της επιχείρησης.
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