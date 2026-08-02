Μητσοτάκης: Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν μας γεμίζει όλους με οδύνη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητοστάκης Ελικόπτερα Συντριβή Νεκροί Φωτιά Ψάθα

Μητσοτάκης: Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν μας γεμίζει όλους με οδύνη

Την θλίψη του έξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς με τη διπλή πτώση ελικοπτέρων στο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα

Μητσοτάκης: Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν μας γεμίζει όλους με οδύνη
3 ΣΧΟΛΙΑ
Την θλίψη του έξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για το τραγικό δυστύχημα με δύο νεκρούς με τη διπλή πτώση ελικοπτέρων στο μέτωπο της φωτιάς στην Ψάθα.

«Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους», έγραψε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισθωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στοίχισε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξοες καιρικές συνθήκες -ειδικά για τα εναέρια μέσα μας.

Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στην μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτο Γερμενού, μας γεμίζει όλους με οδύνη. Ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειές τους.»

Μητσοτάκης: Η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν μας γεμίζει όλους με οδύνη
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης