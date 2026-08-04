Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Έρευνες για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά των Κυθήρων
Έρευνες για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά των Κυθήρων
Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος και δυνάμεις από ξηράς
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών και χερσαίων μέσων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρεί από ξηράς.
Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, με στόχο τον εντοπισμό του σκάφους και των δύο επιβαινόντων.
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 έως 3 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρεί από ξηράς.
Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, με στόχο τον εντοπισμό του σκάφους και των δύο επιβαινόντων.
Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 έως 3 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση.
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