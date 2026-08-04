Έρευνες για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά των Κυθήρων
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Κύθηρα

Έρευνες για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά των Κυθήρων

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πλωτό του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος και δυνάμεις από ξηράς

Έρευνες για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες ανοιχτά των Κυθήρων
Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων για τον εντοπισμό σκάφους με δύο επιβαίνοντες. Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή πλωτών και χερσαίων μέσων.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στις έρευνες συμμετέχουν πλωτό σκάφος του Λιμενικού, ιδιωτικό σκάφος, καθώς και όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που επιχειρεί από ξηράς.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή των Κυθήρων, με στόχο τον εντοπισμό του σκάφους και των δύο επιβαινόντων.

Στην περιοχή πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 2 έως 3 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει το έργο των δυνάμεων που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

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