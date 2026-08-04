Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
Στενά του Ορμούζ

Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ

Η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές

Βλήμα άγνωστου τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Βλήμα «άγνωστου» τύπου έπληξε φορτηγό πλοίο καθώς βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να αναφερθεί σε τραυματισμούς ή ζημιές.

Φορτηγό πλοίο --ούτε το όνομα, ούτε η σημαία του διευκρινίζονται-- ανέφερε ότι «χτυπήθηκε από βλήμα άγνωστου τύπου», τονίζεται σε προειδοποιητικό δελτίο της υπηρεσίας.

Τα γεγονότα εκτυλίχτηκαν κάπου 20 ναυτικά μίλια (37 χιλιόμετρα) από την πόλη Αλ Χασάμπ του σουλτανάτου του Ομάν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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