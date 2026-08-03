Ολυμπιακός: Η αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν
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Ολυμπιακός Champions League Ναϊμέγκεν Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν

Ο Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα είναι στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι με τους Ολλανδούς

Ολυμπιακός: Η αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (4/8, 21:00) την Ναϊμέγκεν στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. 

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτήν δεν βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό και δεν είναι έτοιμος για το παιχνίδι. 

Εκτός είναι και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με μεταγραφή στην ομάδα της ΝΕΟΜ.

Την αποστολή αποτελούν οι: Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης

Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο

Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης

Επιθετικός: Ελ Κααμπί.

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