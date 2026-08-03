Ολυμπιακός: Η αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν
Ολυμπιακός: Η αποστολή για το πρώτο παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν
Ο Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους παίκτες που θα είναι στη διάθεσή του για το πρώτο παιχνίδι με τους Ολλανδούς
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο (4/8, 21:00) την Ναϊμέγκεν στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτήν δεν βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό και δεν είναι έτοιμος για το παιχνίδι.
Εκτός είναι και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με μεταγραφή στην ομάδα της ΝΕΟΜ.
Την αποστολή αποτελούν οι: Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης
Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης
Επιθετικός: Ελ Κααμπί.
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτήν δεν βρίσκεται ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμό και δεν είναι έτοιμος για το παιχνίδι.
Εκτός είναι και ο Γιώργος Μασούρας, ο οποίος αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία με μεταγραφή στην ομάδα της ΝΕΟΜ.
Την αποστολή αποτελούν οι: Τερματοφύλακες: Πόποβιτς, Στουρνάρας, Τσομπανίδης
Αμυντικοί: Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμαΐλοβιτς, Πιρόλα, Κάρμο, Ροντινέι, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο
Μέσοι: Φορτούνης, Σα, Γκαρθία, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Ζότα Σίλβα, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης
Επιθετικός: Ελ Κααμπί.
#OLYNEC: The Squad 📋 pic.twitter.com/7Ei9ljuwTC— Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 3, 2026
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