Βίντεο: Τερματοφύλακας στη Νότιο Αφρική μπέρδεψε τις γραμμές του ποδοσφαίρου με αυτές του ράγκμπι και αποβλήθηκε
SPORTS
Νότα Αφρική τερματοφύλακας

Βίντεο: Τερματοφύλακας στη Νότιο Αφρική μπέρδεψε τις γραμμές του ποδοσφαίρου με αυτές του ράγκμπι και αποβλήθηκε

Ο Σίφο Μασέτι τερμτοφύλακας της ΤΣ Γκάλαξι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στον εκτός έδρας αγώνα με την Σιουελέλε υποπτίτοντας σε απίθανη γκάφα

Βίντεο: Τερματοφύλακας στη Νότιο Αφρική μπέρδεψε τις γραμμές του ποδοσφαίρου με αυτές του ράγκμπι και αποβλήθηκε
Δημήτρης Τυχάλας
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Στην πρεμιέρα της Premier Soccer League της Νότιας Αφρικής σημειώθηκε και ένα από τα κορυφαία blooper της φετινής σεζόν.

Η Σιουελέλε υποδέχθηκε την ΤΣ Γκάλαξι με το τελικό σκορ να είναι 2-2 και με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Σίφο Μασέτι.

Ο τελευταίος πέρα από την ευθύνη που φέρει στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων, άφησε την ομάδα του με 1-0 παίκτες στις καθυστερήσεις καθώς αν και 10 μέτρα έξω από την περιοχή του, έπιασε τη μπάλα με τα χέρια! Ο Μασέτι μπερδεύτηκε από τη γραμμή που υπήρχε στο γήπεδο και η οποία αφορά τους αγώνες ράγκμπι, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή!

Δημήτρης Τυχάλας
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