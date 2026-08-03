Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Βίντεο: Τερματοφύλακας στη Νότιο Αφρική μπέρδεψε τις γραμμές του ποδοσφαίρου με αυτές του ράγκμπι και αποβλήθηκε
Βίντεο: Τερματοφύλακας στη Νότιο Αφρική μπέρδεψε τις γραμμές του ποδοσφαίρου με αυτές του ράγκμπι και αποβλήθηκε
Ο Σίφο Μασέτι τερμτοφύλακας της ΤΣ Γκάλαξι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα στον εκτός έδρας αγώνα με την Σιουελέλε υποπτίτοντας σε απίθανη γκάφα
Στην πρεμιέρα της Premier Soccer League της Νότιας Αφρικής σημειώθηκε και ένα από τα κορυφαία blooper της φετινής σεζόν.
Η Σιουελέλε υποδέχθηκε την ΤΣ Γκάλαξι με το τελικό σκορ να είναι 2-2 και με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Σίφο Μασέτι.
Ο τελευταίος πέρα από την ευθύνη που φέρει στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων, άφησε την ομάδα του με 1-0 παίκτες στις καθυστερήσεις καθώς αν και 10 μέτρα έξω από την περιοχή του, έπιασε τη μπάλα με τα χέρια! Ο Μασέτι μπερδεύτηκε από τη γραμμή που υπήρχε στο γήπεδο και η οποία αφορά τους αγώνες ράγκμπι, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή!
Η Σιουελέλε υποδέχθηκε την ΤΣ Γκάλαξι με το τελικό σκορ να είναι 2-2 και με αρνητικό πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων Σίφο Μασέτι.
Ο τελευταίος πέρα από την ευθύνη που φέρει στο πρώτο γκολ των γηπεδούχων, άφησε την ομάδα του με 1-0 παίκτες στις καθυστερήσεις καθώς αν και 10 μέτρα έξω από την περιοχή του, έπιασε τη μπάλα με τα χέρια! Ο Μασέτι μπερδεύτηκε από τη γραμμή που υπήρχε στο γήπεδο και η οποία αφορά τους αγώνες ράγκμπι, με αποτέλεσμα να αντικρίσει την κόκκινη κάρτα του διαιτητή!
😳 Esta no la habéis visto. Premier League de Sudáfrica.— Fran Montes de Oca (@MontesdeOcaFran) August 3, 2026
La embolsa el portero del TS Galaxy, Sipho Maseti, contra Siwelele FC. Con temple, dominando el 'espacio'🔝 pic.twitter.com/O80hvgvnp9
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα