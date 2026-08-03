Όταν το ποδόσφαιρο συναντά την εκκλησία: Η πρωτότυπη συνεργασία της Ντιναμό Δρέσδης με τον εμβληματικό ναό της πόλης

Η ιστορική ομάδα της Γερμανίας προχώρησε σε αυτή τη συνεργασία με αφορμή τα 300 χρόνια από την πρώτη κατασκευή της εκκλησίας





Η ιστορική ομάδα αποτελεί συνώνυμο της πόλης. Ιδρύθηκε το 1953 και στο παλμαρέ της έχει 8 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα Ανατολικής Γερμανίας.







Η Ντιναμό, ωστόσο, προχώρησε σε συνεργασία εκτός γηπέδου, που αποτελεί θέμα συζήτησης όχι μόνο στην πόλη αλλά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.



Με μήνυμα «Ειρήνη στις πλατείες μας» και σύνθημα «Ζητήστε την ευημερία της πόλης» η ομάδα και ο εμβληματικός ναός «Frauenkirche» (η







Αφορμή είναι η συμπλήρωση φέτος (στις 26 Αυγούστου συγκεκριμένα) των 300 ετών (1726) από το θεμέλιο λίθο για την κατασκευή της εκκλησίας. Ο ναός που στέκεται τώρα στην πόλη ανακατασκευάστηκε το διάστημα από το 1994 έως και το 2005.



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Μια και κατά την περίοδο της Ανατολικής Γερμανίας, στο ίδιο μέρος ουσιαστικά βρίσκονταν τα συντρίμμια του προηγούμενου ναού. Η εκκλησία είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από αεροπορικές επιθέσεις των Συμμαχικών Δυνάμεων.



Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών αιώνων από την ημέρα που μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την κατασκευή της εκκλησίας, ο ναός και η Ντινάμο Δρέσδης θα προχωρήσουν σε μια σειρά από δράσεις.



Τα μέλη του συλλόγου θα έχουν μάλιστα και... έκπτωση σε ξεναγήσεις στο ναό ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας, 300 παιδιά παρακολούθησαν το πρώτο φιλικό της Ντιναμό Δρέσδης. Τη νίκη 2-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου που μάλιστα αγωνίζεται στην Bundesliga.



Ντιναμό Δρέσδης προχώρησε σε συνεργασία με εξαιρετικό συμβολισμό, με στόχο να γίνουν ακόμα πιο στενοί οι δεσμοί των κατοίκων της πόλης.Η ιστορική ομάδα αποτελεί συνώνυμο της πόλης. Ιδρύθηκε το 1953 και στο παλμαρέ της έχει 8 πρωταθλήματα και 7 κύπελλα Ανατολικής Γερμανίας.Τη σεζόν 2026-27 θα αγωνιστεί στη δεύτερη κατηγορία του γερμανικού ποδοσφαίρου, λίγκα που θεωρείται άκρως ανταγωνιστική. Από αρκετούς συγκαταλέγεται στα κορυφαία πρωταθλήματα στην Ευρώπη.Η Ντιναμό, ωστόσο, προχώρησε σε συνεργασία εκτός γηπέδου, που αποτελεί θέμα συζήτησης όχι μόνο στην πόλη αλλά σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα.Με μήνυμα «Ειρήνη στις πλατείες μας» και σύνθημα «Ζητήστε την ευημερία της πόλης» η ομάδα και ο εμβληματικός ναός «Frauenkirche» (η Εκκλησία της Παναγίας) θέλουν από κοινού να φέρουν ακόμα πιο κοντά τους κατοίκους.Η ομάδα της Δρέσδης μαζί με τον εμβληματικό ναό της πόλης.Αφορμή είναι η συμπλήρωση φέτος (στις 26 Αυγούστου συγκεκριμένα) των 300 ετών (1726) από το θεμέλιο λίθο για την κατασκευή της εκκλησίας. Ο ναός που στέκεται τώρα στην πόλη ανακατασκευάστηκε το διάστημα από το 1994 έως και το 2005.Μια και κατά την περίοδο της Ανατολικής Γερμανίας, στο ίδιο μέρος ουσιαστικά βρίσκονταν τα συντρίμμια του προηγούμενου ναού. Η εκκλησία είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου από αεροπορικές επιθέσεις των Συμμαχικών Δυνάμεων.Με αφορμή τη συμπλήρωση τριών αιώνων από την ημέρα που μπήκε ο θεμέλιος λίθος για την κατασκευή της εκκλησίας, ο ναός και η Ντινάμο Δρέσδης θα προχωρήσουν σε μια σειρά από δράσεις.Τα μέλη του συλλόγου θα έχουν μάλιστα και... έκπτωση σε ξεναγήσεις στο ναό ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας, 300 παιδιά παρακολούθησαν το πρώτο φιλικό της Ντιναμό Δρέσδης. Τη νίκη 2-1 επί της Ουνιόν Βερολίνου που μάλιστα αγωνίζεται στην Bundesliga.

«Σε αυτήν την επέτειο, η συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση του διαλόγου μεταξύ διαφορετικών γενεών, τρόπων ζωής. Στόχος της είναι να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να επικεντρωθούν σε ό,τι μας ενώνει και χαρακτηρίζει την κοινότητα της πόλης μας» αναφέρει ο σύλλογος.



«Τόσο η εκκλησία όσο και η Ντιναμό Δρέσδης συνδέονται στενά με την ιστορία και την ταυτότητα της πρωτεύουσας του Σαξονικού κρατιδίου.



Με αυτή τη συνεργασία, θέλουμε να στείλουμε ένα κοινό μήνυμα για την πόλη μας, για συνύπαρξη με σεβασμό και για την ευθύνη που φέρουμε όλοι για τη Δρέσδη» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ντιναμό, Στέφαν Ζίμερμαν.



