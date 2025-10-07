Ο Ότο Ρεχάγκελ στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου
Ότο Ρεχάγκελ Εθνική ποδοσφαίρου Εθνική Γερμανίας Μπαστιάν Σβάινσταϊγκερ

Ο Ότο Ρεχάγκελ στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ντόρτμουντ ο 87χρονος τεχνικός τιμήθηκε από τους συμπατριώτες του

Ο Ότο Ρεχάγκελ στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου
Σε μια λαμπρή γιορτή που πραγματοποιήθηκε στο γερμανικό μουσείο ποδοσφαίρου, τιμήθηκαν έξι εμβληματικές μορφές του αθλήματος και ανάμεσα τους ο πρώην Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ποδοσφαίρου της Ελλάδας Ότο Ρεχάγκελ.

Ο δικός μας «Ρεχακλής» εισήχθη στο γερμανικό Hall of Fame σε μια βραδιά γεμάτη συναισθήματα και έντονες συγκινήσεις, με τον 87χρονο τεχνικό να δίνει το «παρών» στη γιορτή που έγινε στο Ντόρτμουντ.

Museumsdirektor Manuel Neukirchner durfte zahlreiche Legenden willkommen heißen, den die HALL OF FAME des Deutschen...

Posted by Deutsches Fußballmuseum on Monday, October 6, 2025


Αναλυτικά οι έξι θρύλοι του γερμανικού ποδοσφαίρου που τιμήθηκαν ήταν οι εξής:
-Ο Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014,

-Ο Γκίντο Μπούχβαλντ, ήρωας του Μουντιάλ του 1990,

-Ο Χορστ Χρούμπες, γνωστός ως «το τέρας της κεφαλιάς»,

Ο Ότο Ρεχάγκελ στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου
Ο Ότο Ρεχάγκελ στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου


-Ο Ότο Ρεχάγκελ, ο θρυλικός «Βασιλιάς Ότο» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου,

-Ο Γιούπ Χάινκες, από τους πιο σεβαστούς προπονητές της Γερμανίας,

-Ο αείμνηστος Μπερτ Τράουτμαν, παλιά δόξα της Μάντσεστερ Σίτι που τιμήθηκε μεταθανάτια.

Όταν ήρθε η ώρα για να βραβευθεί ο Χερ Ότο, οι διοργανωτές παρουσίασαν ένα βίντεο με τον παλαίμαχο φορ Ρούντι Φέλερ (που τον είχε ως προπονητή στη Βέρντερ Βρέμης) ο οποίος αποθέωσε τον μέντορα του.

«Ήταν ένας υπέροχος προπονητής. Είμαι απεριόριστα ευγνώμων σε αυτόν – και δεν είμαι ο μόνος. Κανείς δεν έχει να πει κακή κουβέντα για τον Ότο. Κρίμα που δεν έγινε ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας και δεν ήταν στον πάγκο μας το 2004.  Μια τέτοια κορυφαία προσωπικότητα το άξιζε σίγουρα», δήλωσε ο Φέλερ με τον κόσμο να ξεσπά σε χειροκροτήματα.

Το κλάμα του Σβάινσταϊγκερ
Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν και η στιγμή της βράβευσης του Σεμπάστιαν Σβάινσταϊγκερ, τον οποίο προλόγισε ο Φίλιπ Λαμ.

«Είσαι ένας βράχος μέσα στην καταιγίδα, ένας αθλητής στον οποίο η Γερμανία αναγνωρίζει τον εαυτό της.», είπε ο πρώην συμπαίκτης του στη Μπάγερν και την Εθνική Γερμανίας με τον «Σβάινι» εμφανώς συγκινημένο να ψελλίζει: «Αυτό σημαίνει πολλά για μένα.»

Insgesamt fünf Minuten lang hielt Lahm seine Rede. Auf der Bühne kamen Schweini dann die Tränen. Legenden!

Posted by Deutsches Fußballmuseum on Monday, October 6, 2025


