EuroLeague: Σχεδόν ειλημμένη απόφαση για 24 ομάδες την επόμενη σεζόν
Οι μέτοχοι της EuroLeague προετοιμάζονται για τη μεγάλη συνάντηση FIBA – NBA στη Γενεύη, στο επίκεντρο βρίσκεται το νέο σύστημα διεξαγωγής με στόχο την επέκταση σε 24 ομάδες και σε δύο περιφέρειες
Οι μέτοχοι της Euroleague σχεδίασαν και συζήτησαν σχετικά με το μεγάλο meeting ανάμεσα σε FIBA και NBA που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου στη Γενεύη.
Από την πλευρά της Ελλάδας συμμετείχαν οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης για τον Ολυμπιακό και ο Βασίλης Παρθενόπουλος εκπροσωπώντας τον Παναθηναϊκό.
Στη συνάντηση των ετέρων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης που έλαβε χώρα σήμερα στην Βαρκελώνη τέθηκε στο τραπέζι σε πρώτο πλάνο το ζήτημα συνεργασίας με το NBA.
Στις τελευταίες επαφές ανάμεσα στη FIBA και το NBA έχει αρχίσει να φαίνεται πρόσφορο το έδαφος για συνεργασία με φόντο το 2027 με στόχο φυσικά τη δημιουργία μίας κοινής λίγκας.
Σε αντιδιαστολή μάλιστα, με τη δήλωση «βόμβα» του Οφέρ Γιανάι, που αφορούσε το ότι η φετινή EuroLeague διανύει την τελευταία της σεζόν με αυτή τη μορφή και θα διαφοροποιηθεί από του χρόνου με την είσοδο του NBA στην Ευρώπη, η EuroLeague αποδεικνύει ότι προχωράει κανονικά.
Τα έσοδα της διοργάνωσης έχουν εκτοξευτεί και μαζί και το ενδιαφέρον των χορηγών.
Το πλάνο «δείχνει» 2027 και όχι νωρίτερα, άρα υπάρχει διαφοροποίηση με τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη της Χάποελ Τελ Αβίβ. Κοινός στόχος μάλιστα, αποτελεί από το board της EuroLeague, το σύστημα διεξαγωγής να αλλάξει την επόμενη σεζόν (2026-27).
Υπάρχει η θέληση, οι ομάδες να αυξηθούν από 20 σε 24 και η διοργάνωση να αποτελείται από δύο περιφέρειες.
Έτσι το κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα αναμένεται να γίνει ακόμα πιο απαιτητικό και ανταγωνιστικό.
