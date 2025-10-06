Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Μπαρτσελόνα: Πλήρης στήριξη στον Χάνσι Φλικ παρά τις ήττες
Η διοίκηση δείχνει ψυχραιμία και εμπιστοσύνη στον Γερμανό τεχνικό, θεωρώντας πως μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση όπως έκανε και πέρυσι
Παρά τις δύο συνεχόμενες ήττες, τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στο Champions League, η Μπαρτσελόνα εκφράζει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στον προπονητή της, Χάνσι Φλικ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εφημερίδας SPORT.
Μετά τη βαριά ήττα από τη Σεβίλλη, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο ανέλυσαν την κατάσταση. Η κεντρική πεποίθηση στον σύλλογο είναι ότι ο Γερμανός τεχνικός θα καταφέρει να αντιστρέψει την κατάσταση, όπως έκανε και την περασμένη σεζόν, όταν η ομάδα αντιμετώπισε παρόμοιες δυσκολίες στο ξεκίνημα.
Ο Πρόεδρος Ζοάν Λαπόρτα συνομίλησε με τον Φλικ κατά την πτήση επιστροφής από τη Σεβίλλη στη Βαρκελώνη, επιβεβαιώνοντας τη στήριξή του στις αποφάσεις του προπονητή και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η ομάδα θα συνεχίσει να διεκδικεί όλους τους τίτλους.
Φλικ: «Οι ήττες θα γίνουν κίνητρο»
Ο ίδιος ο Φλικ αναγνώρισε τα ατομικά και συλλογικά λάθη που έγιναν στη Σεβίλλη, αλλά παραμένει αισιόδοξος. Τόνισε τη θετική αντίδραση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο και πιστεύει ότι οι ήττες θα λειτουργήσουν ως κίνητρο για το υπόλοιπο της χρονιάς. Ο Γερμανός εργάζεται ήδη πάνω σε προσαρμογές στο πρέσινγκ και την άμυνα, με στόχο να καταστήσει την ομάδα πιο συμπαγή.
Η επικείμενη διακοπή για τις Εθνικές ομάδες αντιμετωπίζεται ως ευκαιρία για την ανάκτηση βασικών παικτών. Ο Φλικ αναμένει τους Λαμίν Γιαμάλ, Ραφίνια, Φερμίν και Ζόαν Γκαρθία να επιστρέψουν έτοιμοι. Παρόλο που δεν αποδίδει τις ήττες στους τραυματισμούς, παραδέχθηκε ότι οι περιορισμένες επιλογές σε ορισμένες θέσεις έχουν συμβάλει στην κόπωση των παικτών.
Οι διοικητικοί παράγοντες της Μπαρτσελόνα τονίζουν ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα κινούνται εντός των φυσιολογικών προσδοκιών, όπως συνέβη και πέρυσι, και υπογραμμίζουν ότι η σεζόν είναι μακρά. Ο Φλικ σχεδιάζει να δώσει ανάπαυση στους παίκτες κατά τη διάρκεια της διακοπής ώστε η ομάδα να φτάσει σε πλήρη ισχύ για τις κρίσιμες αναμετρήσεις που ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων με Τζιρόνα, Ολυμπιακό και φυσικά το Clásico κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στις 26 Οκτωβρίου.
