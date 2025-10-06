Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από τον Εμπαπέ στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως
Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από τον Εμπαπέ στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως
Εντός της λίστας Forbes βρίσκεται πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ως ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως
Είναι δεδομένο πως πλέον, οι αθλητές που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο, ανταμείβονται... τίμια είτε από τις ομάδες τους είτε από προσωπικούς χορηγούς.
Το Forbes, κοινοποίησε μια λίστα, εντός της οποίας βρίσκονται, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές παγκοσμίως.
Τόσο από τα συμβόλαια με τα οποία δεσμεύονται από τις ομάδες και τους συλλόγους τους, όσο επίσης και από τις χορηγικές συμφωνίες που έχουν συνάψει.
Εντός αυτής της πρώτης 20αδας λοιπόν, βρίσκεται και ο δικός μας, Greek Freak, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Εκτός από τα μαγικά που κάνει εντός παρκέ, ο Γιάννης δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στο χώρο των επενδύσεων.
Φυσικά, όπως έχει πει και ο ίδιος, στόχος του είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα και να επενδύσει στη χώρα του, στόχο που έχει πραγματοποιήσει ήδη.
Εξασφαλίζοντας απολαβές της τάξεως πάνω από 94 εκατομμύρια δολάρια το ερχόμενο έτος.
Σε αυτή τη σχετική λίστα που κοινοποιεί το Forbes, ο «Greek-Freak», βρίσκεται πάνω ακόμα και από γιγάντια ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως, ο Κίλιαν Εμπαπέ.
Πρώτος σε αυτή την 20αδα, βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εξασφαλίζοντας στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, πάνω από 275 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Το Forbes, κοινοποίησε μια λίστα, εντός της οποίας βρίσκονται, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές παγκοσμίως.
Τόσο από τα συμβόλαια με τα οποία δεσμεύονται από τις ομάδες και τους συλλόγους τους, όσο επίσης και από τις χορηγικές συμφωνίες που έχουν συνάψει.
Εντός αυτής της πρώτης 20αδας λοιπόν, βρίσκεται και ο δικός μας, Greek Freak, Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Εκτός από τα μαγικά που κάνει εντός παρκέ, ο Γιάννης δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στο χώρο των επενδύσεων.
Φυσικά, όπως έχει πει και ο ίδιος, στόχος του είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα και να επενδύσει στη χώρα του, στόχο που έχει πραγματοποιήσει ήδη.
Εξασφαλίζοντας απολαβές της τάξεως πάνω από 94 εκατομμύρια δολάρια το ερχόμενο έτος.
Σε αυτή τη σχετική λίστα που κοινοποιεί το Forbes, ο «Greek-Freak», βρίσκεται πάνω ακόμα και από γιγάντια ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως, ο Κίλιαν Εμπαπέ.
Πρώτος σε αυτή την 20αδα, βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εξασφαλίζοντας στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, πάνω από 275 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα