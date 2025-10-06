Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από τον Εμπαπέ στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Κριστιάνο Ρονάλντο Forbes Κιλιάν Εμπαπέ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από τον Εμπαπέ στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως

Εντός της λίστας Forbes βρίσκεται πλέον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ως ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πάνω από τον Εμπαπέ στη λίστα του Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως
Είναι δεδομένο πως πλέον, οι αθλητές που βρίσκονται στο κορυφαίο επίπεδο, ανταμείβονται... τίμια είτε από τις ομάδες τους είτε από προσωπικούς χορηγούς.

Το Forbes, κοινοποίησε μια λίστα, εντός της οποίας βρίσκονται, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές παγκοσμίως.

Τόσο από τα συμβόλαια με τα οποία δεσμεύονται από τις ομάδες και τους συλλόγους τους, όσο επίσης και από τις χορηγικές συμφωνίες που έχουν συνάψει.

Εντός αυτής της πρώτης 20αδας λοιπόν, βρίσκεται και ο δικός μας, Greek Freak, Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Εκτός από τα μαγικά που κάνει εντός παρκέ, ο Γιάννης δραστηριοποιείται πολύ ενεργά στο χώρο των επενδύσεων.

Φυσικά, όπως έχει πει και ο ίδιος, στόχος του είναι να επιστρέψει στην Ελλάδα και να επενδύσει στη χώρα του, στόχο που έχει πραγματοποιήσει ήδη.

Εξασφαλίζοντας απολαβές της τάξεως πάνω από 94 εκατομμύρια δολάρια το ερχόμενο έτος.

Σε αυτή τη σχετική λίστα που κοινοποιεί το Forbes, ο «Greek-Freak», βρίσκεται πάνω ακόμα και από γιγάντια ονόματα του ποδοσφαίρου, όπως, ο Κίλιαν Εμπαπέ.

Κλείσιμο
Πρώτος σε αυτή την 20αδα, βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο, εξασφαλίζοντας στους τραπεζικούς του λογαριασμούς, πάνω από 275 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Boardroom (@boardroom)


