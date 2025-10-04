Η αρχή έγινε: Ποδοσφαιριστής στην Αγγλία αντικατέστησε τον ατζέντη του με το ChatGPT
SPORTS
Ντιμίτρι Μίτσελ Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Λέιτον Όριεντ ChatGPT μάνατζερ

Η αρχή έγινε: Ποδοσφαιριστής στην Αγγλία αντικατέστησε τον ατζέντη του με το ChatGPT

Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντεμέτρι Μίτσελ, χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαπραγματευτεί το νέο του συμβόλαιο στη Λέιτον Όριεντ

Η αρχή έγινε: Ποδοσφαιριστής στην Αγγλία αντικατέστησε τον ατζέντη του με το ChatGPT
2 ΣΧΟΛΙΑ
Η τεχνητή νοημοσύνη εισάγεται σε όλες τις πτυχές τις ζωής του ανθρώπου. Σιγά σιγά αρχίζει και απειλεί τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών.

Ο 28χρονος Ντιμίτρι Μίτσελ, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκε την τελευταία του στρατηγική για διαπραγματεύσεις με τη νέα του ομάδα, τη Λέιτον Όριεντ, της EFL (τρίτη κατηγορία Αγγλίας), αποκαλύπτοντας ότι γλίτωσε το κόστος της προμήθειας ενός μάνατζερ χάρη στο ChatGPT.

«Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: "Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο.

Πόσο θα κοστίσει η ζωή; Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας". Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: "Νομίζω ότι το αξίζω".

Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής», είπε στο podcast «From My Left».

Και συνέχισε:

«Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα.

Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός.

Κλείσιμο
Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του. Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη.

Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά», είπε ο Άγγλος μπακ-χαφ.


Όλες οι Ειδήσεις

Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες

Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο

Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης