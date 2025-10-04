Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Η αρχή έγινε: Ποδοσφαιριστής στην Αγγλία αντικατέστησε τον ατζέντη του με το ChatGPT
Η αρχή έγινε: Ποδοσφαιριστής στην Αγγλία αντικατέστησε τον ατζέντη του με το ChatGPT
Ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντεμέτρι Μίτσελ, χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαπραγματευτεί το νέο του συμβόλαιο στη Λέιτον Όριεντ
Η τεχνητή νοημοσύνη εισάγεται σε όλες τις πτυχές τις ζωής του ανθρώπου. Σιγά σιγά αρχίζει και απειλεί τους μάνατζερ ποδοσφαιριστών.
Ο 28χρονος Ντιμίτρι Μίτσελ, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκε την τελευταία του στρατηγική για διαπραγματεύσεις με τη νέα του ομάδα, τη Λέιτον Όριεντ, της EFL (τρίτη κατηγορία Αγγλίας), αποκαλύπτοντας ότι γλίτωσε το κόστος της προμήθειας ενός μάνατζερ χάρη στο ChatGPT.
«Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: "Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο.
Πόσο θα κοστίσει η ζωή; Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας". Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: "Νομίζω ότι το αξίζω".
Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής», είπε στο podcast «From My Left».
Και συνέχισε:
«Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα.
Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός.
Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του. Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη.
Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά», είπε ο Άγγλος μπακ-χαφ.
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Ο 28χρονος Ντιμίτρι Μίτσελ, πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μοιράστηκε την τελευταία του στρατηγική για διαπραγματεύσεις με τη νέα του ομάδα, τη Λέιτον Όριεντ, της EFL (τρίτη κατηγορία Αγγλίας), αποκαλύπτοντας ότι γλίτωσε το κόστος της προμήθειας ενός μάνατζερ χάρη στο ChatGPT.
«Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: "Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο.
Πόσο θα κοστίσει η ζωή; Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας". Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: "Νομίζω ότι το αξίζω".
Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής», είπε στο podcast «From My Left».
Και συνέχισε:
«Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα.
Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός.
Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του. Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη.
Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά», είπε ο Άγγλος μπακ-χαφ.
Negotiated his own professional football contract with ChatGPT 🤯🤯🤯 @demetrimitche11 pic.twitter.com/BSULKwXriu— From My Left (@FromMyLeft) October 2, 2025
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα