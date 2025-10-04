Τσάβι: Αργεντινή και Ισπανία τα φαβορί για το Μουντιάλ 2026

«

Για εμένα, μαζί με την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή θα είναι και η Ισπανία στα φαβορί για την κατάκτηση του ερχόμενου Μουντιάλ

».

Το 2010 ηγήθηκε της μεγάλης Ισπανίας και την ανέβασε μαζί με τους συμπαίκτες του στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής.Ο Τσάβι που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια καριέρα προπονητή αλλά μετά την Μπαρτσελόνα δεν έχει δουλέψει ξανά ανυπομονεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.Ο «μάγος» της Ισπανίας ρωτήθηκε για τα φαβορί που βλέπει για το Μουντιάλ και είπε:



Η Αργεντινή του Μέσι κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ ενώ η Ισπανία του Γιαμάλ κέρδισε το Euro 2024.



Xavi: "For me, along with Argentina, Spain are the favourites to win the World Cup." pic.twitter.com/qqex7q4aVi — Barça Universal (@BarcaUniversal) October 4, 2025



