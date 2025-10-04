Τσάβι: Αργεντινή και Ισπανία τα φαβορί για το Μουντιάλ 2026
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Μουντιάλ 2026 Τσάβι

Τσάβι: Αργεντινή και Ισπανία τα φαβορί για το Μουντιάλ 2026

Οι προβλέψεις του πρωταθλητή κόσμου του 2010

Τσάβι: Αργεντινή και Ισπανία τα φαβορί για το Μουντιάλ 2026
Το 2010 ηγήθηκε της μεγάλης Ισπανίας και την ανέβασε μαζί με τους συμπαίκτες του στην κορυφή του κόσμου στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής. 

Ο Τσάβι που έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια καριέρα προπονητή αλλά μετά την Μπαρτσελόνα δεν έχει δουλέψει ξανά ανυπομονεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό. 

Ο «μάγος» της Ισπανίας ρωτήθηκε για τα φαβορί που βλέπει για το Μουντιάλ και είπε: «Για εμένα, μαζί με την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή θα είναι και η Ισπανία στα φαβορί για την κατάκτηση του ερχόμενου Μουντιάλ».


Η Αργεντινή του Μέσι κατέκτησε το Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ ενώ η Ισπανία του Γιαμάλ κέρδισε το Euro 2024. 


Ειδήσεις σήμερα:

Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές

Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι

Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»

Thema Insights

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης