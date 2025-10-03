Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Ο καβγάς του Λουίς ντε λα Φουέντε με δημοσιογράφο: «Έχετε παίξει ποτέ ποδόσφαιρο;» - Βίντεο
Ο τεχνικός της Εθνικής Ισπανίας απάντησε για τον τραυματισμό του Γιαμάλ
Μία από τις πιο τεταμένες συνεντεύξεις Τύπου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του έδωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ισπανίας, Λουίς ντε λα Φουέντε. Ο προπονητής της Πρωταθλήτριας Ευρώπης βρέθηκε αντιμέτωπος με σκληρές ερωτήσεις σχετικά με την υπόθεση του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος επέστρεψε στη Μπαρτσελόνα τραυματισμένος, αφού αγωνίστηκε σε δύο ματς με την Εθνική.
Ο θόρυβος ξεκίνησε μετά τις δηλώσεις του προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ο οποίος κατηγόρησε τον Ντε λα Φουέντε ότι «δεν φροντίζει τους παίκτες». Ο Γερμανός είχε δηλώσει: «Έφυγε από τη Βαρκελώνη με πόνο και έπαιξε με την Εθνική με πόνο. Είχε προβλήματα μεταξύ των αγώνων, αλλά μετά έπαιξε 79 και 73 λεπτά. Δεν προπονήθηκε λόγω των προβλημάτων. Αυτό δεν είναι φροντίδα για τους παίκτες».
«Με εξέπληξαν τα λόγια του Φλικ»
Ο Ντε λα Φουέντε απάντησε με εμφανή έκπληξη και εκνευρισμό στον Φλικ, τονίζοντας: «Με εξέπληξαν τα λόγια του. Ο Χάνσι Φλικ υπήρξε ομοσπονδιακός προπονητής και γνωρίζει πώς συμπεριφερόμαστε εμείς οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Νόμιζα ότι είχε ενσυναίσθηση γι' αυτό. Με εξέπληξε το ότι ένας πρώην ομοσπονδιακός προπονητής εκφράζει τέτοια άποψη. Τίποτα παραπάνω».
«Εγώ λέω πάντα την αλήθεια»
Όταν ρωτήθηκε για «την αλήθεια» γύρω από τις ενοχλήσεις του Λαμίν Γιαμάλ, ο Ντε λα Φουέντε ανέβασε τους τόνους, φτάνοντας ακόμα και σε λεκτική αντιπαράθεση με δημοσιογράφο.
«Έχεις παίξει ποδόσφαιρο; Ε, γι' αυτό, τότε δεν καταλαβαίνω αυτήν την ερώτηση. Ειλικρινά, ένας αθλητής που συνεχίζει επίσης να παίζει padel, τένις κ.λπ. Το ρίσκο στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, υπάρχει πάντα», απάντησε ο προπονητής, εμφανώς ενοχλημένος.
Ο Ισπανός τεχνικός ολοκλήρωσε την απάντησή του για το αν υπήρχε κίνδυνος για την υγεία των παικτών: «Οι Νίκο Γουίλιαμς και Λαμίν Γιαμάλ έπαιζαν στους συλλόγους τους. Αν παίζουν στους συλλόγους τους, αναλαμβάνουν αυτούς τους κινδύνους και εκεί. Αν το κάνουν στον σύλλογό τους, έρχονται εδώ και το κάνουν και εδώ».
😠¡ENGANCHÓN de DE LA FUENTE con un PERIODISTA por la LESIÓN de LAMINE!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 3, 2025
❌"Cuando termine la carrera de medicina, le atenderé". pic.twitter.com/Gfvy6tbR6H
