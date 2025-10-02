Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Μονζουΐκ
Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στο Μονζουΐκ
Παρά τη φημολογία των τελευταίων ημερών το Καμπ Νου δεν θα είναι έτοιμο για την αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League
Αν και από τις αρχές της εβδομάδας τα δημοσιεύματα στην Ισπανία ήταν κάτι παραπάνω από σίγουρα ότι η Μπαρτσελόνα θα υποδεχθεί στο ανακαινισμένο Καμπ Νου τον Ολυμπιακό, οι εκτιμήσεις των ανθρώπων των μπλαουγκράνα έπεσαν για μία ακόμη φορά έξω...
Μάλιστα ο ίδιος ο σύλλογος της Καταλωνίας ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα αντιμετωπίσει τους νταμπλούχους Ελλάδας την 21η Οκτωβρίου στο «Μονζουίκ» και όχι στο νέο «Spotify Camp Nou», όπως είχε διαρρεύσει.
Στην ανακοίνωση της η Μπάρτσα χωρίς να αναφέρει λεπτομέρειες, τονίζει ότι συνεχίζει να δουλεύει για την απόκτηση των σχετικών αδειών λειτουργίας του νέου γηπέδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μπαρτσελόνα:
«Η Μπαρτσελόνα ανακοινώνει ότι ο τρίτος αγώνας που αντιστοιχεί στη φάση των ομίλων του Champions League, την Τρίτη 21 Οκτωβρίου στις 7:45 μ.μ., εναντίον του Ολυμπιακού, θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys. Ο Σύλλογος συνεχίζει να εργάζεται για την απόκτηση των απαραίτητων διοικητικών αδειών για το άνοιγμα του Spotify Camp Nou τις επόμενες ημερομηνίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Μπαρτσελόνα εργάζεται πάνω στις νέες τροποποιήσεις που το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κοινοποίησε στον Σύλλογο την περασμένη εβδομάδα.
Η Μπαρτσελόνα θα ήθελε να ευχαριστήσει τα μέλη και τους οπαδούς της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους σε μια τόσο περίπλοκη και συναρπαστική διαδικασία όπως η επιστροφή στο νέο Spotify Camp Nou.»
𝐅𝐂 𝐁𝐚𝐫𝐜𝐞𝐥𝐨𝐧𝐚 𝐨𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2025
