Ριέρα: «Η ΑΕΚ έχει παίκτες με μεγάλη ποιότητα, αλλά δεν ανησυχώ για την αξία του αντιπάλου»

«Την περασμένη σεζόν, αυτή η διοργάνωση ήταν κάτι νέο για όλους μας, για τους παίκτες και για τον σύλλογο, αλλά φέτος οι προσδοκίες μας είναι υψηλές.Δείξαμε μέσα από τα προκριματικά ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες αυτού του επιπέδου και θα το κάνουμε και αύριο. Θέλουμε να μπούμε στην πρώτη οκτάδα, στις πρώτες οκτώ ομάδες που περνάνε απευθείας στη νοκ-άουτ φάση.Πάντα μπορούμε να προσπαθούμε για το καλύτερο. Παίζουμε κάθε παιχνίδι για τη νίκη, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, και με κάθε τρεις βαθμούς ερχόμαστε πιο κοντά στην πρώτη θέση.Ξέρουμε τι είδους αντίπαλοι μας περιμένουν, θα πρέπει να είμαστε σε υψηλό επίπεδο, αλλά δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε.Στο Conference League, όλα είναι σε υψηλότερο επίπεδο, από την ποιότητα μέχρι και την προσέλευση και είμαι σίγουρος ότι αύριο όλα θα είναι όπως πρέπει».