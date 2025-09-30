Βαλαντσιούνας για Παναθηναϊκό: «Ό,τι έγινε είναι πλέον ιστορία, είμαι χαρούμενος εδώ»
SPORTS
Γιόνας Βαλαντσιούνας Ντένβερ Νάγκετς Παναθηναϊκός

Βαλαντσιούνας για Παναθηναϊκό: «Ό,τι έγινε είναι πλέον ιστορία, είμαι χαρούμενος εδώ»

Ο Λιθουανός σέντερ μίλησε στη media day των Ντένβερ Νάγκετς ενόψει της νέας σεζόν του NBA, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι χαρούμενος στην ομάδα του Κολοράντο

Βαλαντσιούνας για Παναθηναϊκό: «Ό,τι έγινε είναι πλέον ιστορία, είμαι χαρούμενος εδώ»
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μετά το σήριαλ του καλοκαιριού ως προς το που θ' αγωνιζόταν με την έναρξη της σεζόν, αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει... κάτι στους φιλάθλους των Ντένβερ Νάγκετς.

Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό πως έδινε γη και ύδωρ στον Λιθουανό σέντερ, αλλά οι Νάγκετς δεν... συγκινήθηκαν από την επιθυμία του Βαλαντσιούνας να υπογράψει στους «πράσινους».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τους Νάγκετς, λοιπόν, ο 33χρονος σέντερ εξήγησε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι! Είμαι εδώ και νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα μείνω εδώ.

Ό,τι έγινε είναι... ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμη πιο λαμπρό».

Λίγο νωρίτερα σήμερα (30/9), ο τεχνικός του Ντένβερ, Ντέιβιντ Έιντελμαν, είχε ρίξει... βόμβα λέγοντας πως σκέφεται να έχει τόσο τον Σέρβο διεθνή σέντερ Νίκολα Γιόκιτς όσο τον Λιθουανό διεθνή σέντερ Γιόνας Βαλαντσιούνας μαζί στο παρκέ σε κάποια σημεία των αγώνων.

«Αυτοί οι δύο παίκτες θα παίξουν μαζί σε συγκεκριμένα σημεία. Θα ήθελα να δω πώς θα αμύνονταν οι αντίπαλοι σε ένα τέτοιο σχήμα.

Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση για το ποιον θα βάλουν πάνω σε ποιον. Θα βάλετε έναν πιο κοντό παίκτη πάνω στον Βαλαντσιούνας; Θα τον διαλύσει στην επίθεση.

Και όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Νίκολα σουτάροντας από μακριά και ανοίγοντας το γήπεδο. Μπορείς να κάνεις αρκετά διαφορετικά πράγματα με αυτούς τους δύο παίκτες», δήλωσε ο Έιντελμαν.

Κλείσιμο
Για ν' απαντήσει στον προπονητή του ο Βαλαντσιούνας όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Έιντελμαν: «Θέλω μόνο να δω ποιος θα είναι σε αυτό το σχήμα το τεσσάρι και ποιος το πεντάρι».

Ειδήσεις σήμερα:

Νερό για έναν χρόνο στην Αθήνα αν δεν βρέξει τον χειμώνα - Έρευνα για τη λειψυδρία

1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος η πρώτη ποινή για τον Μπισμπίκη - Το βίντεο αφού πήρε σβάρνα τα ΙΧ και οι ειρωνείες του

Δανάη Παππά: Η προσωπική της ζωή, η τηλεόραση και ο χορός με τον Μπισμπίκη - Ποιος την ανακάλυψε ως ηθοποιό

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης