Βαλαντσιούνας για Παναθηναϊκό: «Ό,τι έγινε είναι πλέον ιστορία, είμαι χαρούμενος εδώ»
Ο Λιθουανός σέντερ μίλησε στη media day των Ντένβερ Νάγκετς ενόψει της νέας σεζόν του NBA, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι χαρούμενος στην ομάδα του Κολοράντο
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, μετά το σήριαλ του καλοκαιριού ως προς το που θ' αγωνιζόταν με την έναρξη της σεζόν, αισθάνθηκε την ανάγκη να ξεκαθαρίσει... κάτι στους φιλάθλους των Ντένβερ Νάγκετς.
Ο Παναθηναϊκός είναι γνωστό πως έδινε γη και ύδωρ στον Λιθουανό σέντερ, αλλά οι Νάγκετς δεν... συγκινήθηκαν από την επιθυμία του Βαλαντσιούνας να υπογράψει στους «πράσινους».
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασής του από τους Νάγκετς, λοιπόν, ο 33χρονος σέντερ εξήγησε: «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι! Είμαι εδώ και νιώθω χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Αν δεν είμαι χαρούμενος, δεν θα μείνω εδώ.
Ό,τι έγινε είναι... ιστορία πια, τώρα έχουμε το μέλλον μπροστά μας. Όλοι έχουμε μία δουλειά να κάνουμε για να γίνει το μέλλον μας ακόμη πιο λαμπρό».
Λίγο νωρίτερα σήμερα (30/9), ο τεχνικός του Ντένβερ, Ντέιβιντ Έιντελμαν, είχε ρίξει... βόμβα λέγοντας πως σκέφεται να έχει τόσο τον Σέρβο διεθνή σέντερ Νίκολα Γιόκιτς όσο τον Λιθουανό διεθνή σέντερ Γιόνας Βαλαντσιούνας μαζί στο παρκέ σε κάποια σημεία των αγώνων.
«Αυτοί οι δύο παίκτες θα παίξουν μαζί σε συγκεκριμένα σημεία. Θα ήθελα να δω πώς θα αμύνονταν οι αντίπαλοι σε ένα τέτοιο σχήμα.
Νομίζω ότι θα ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση για το ποιον θα βάλουν πάνω σε ποιον. Θα βάλετε έναν πιο κοντό παίκτη πάνω στον Βαλαντσιούνας; Θα τον διαλύσει στην επίθεση.
Και όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει ο Νίκολα σουτάροντας από μακριά και ανοίγοντας το γήπεδο. Μπορείς να κάνεις αρκετά διαφορετικά πράγματα με αυτούς τους δύο παίκτες», δήλωσε ο Έιντελμαν.
Για ν' απαντήσει στον προπονητή του ο Βαλαντσιούνας όταν κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Έιντελμαν: «Θέλω μόνο να δω ποιος θα είναι σε αυτό το σχήμα το τεσσάρι και ποιος το πεντάρι».
