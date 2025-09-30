Βαλαντσιούνας για Παναθηναϊκό: «Ό,τι έγινε είναι πλέον ιστορία, είμαι χαρούμενος εδώ»

Ο Λιθουανός σέντερ μίλησε στη media day των Ντένβερ Νάγκετς ενόψει της νέας σεζόν του NBA, ξεκαθαρίζοντας μεταξύ άλλων ότι είναι χαρούμενος στην ομάδα του Κολοράντο