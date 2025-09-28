Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Premier League: Η Άστον Βίλα έκανε την ανατροπή κόντρα στη Φούλαμ και πήρε την πρώτη της νίκη - Δείτε τα γκολ
Premier League: Η Άστον Βίλα έκανε την ανατροπή κόντρα στη Φούλαμ και πήρε την πρώτη της νίκη - Δείτε τα γκολ
Έπρεπε να φτάσουμε στην 6η αγωνιστική της Premier League για να πανηγυρίσει το παρθενικό της τρίποντο στη σεζόν η Άστον Βίλα - Φωνάζει για τη διαιτησία η Φούλαμ
Η Αστον Βίλα μετά τη νίκη της περασμένης Πέμπτης κόντρα στη Μπολόνια για το Europa League κατάφερε να πανηγυρίσει μία νίκη και στην Premier League και να ανασάνει βαθμολογικά και ψυχολογικά.
Την ίδια ώρα η Φούλαμ αν και πάγωσε το Βίλα Παρκ καθώς προηγήθηκε μόλις στο 3' με τον Χιμένες, έχασε την ευκαιρία να μείνει μέσα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, αλλά δικαιολογημένα έχει παράπονα από τη διαιτησία καθώς με το σκορ στο 0-1 δεν της δόθηκαν δύο πέναλτι, με το δεύτερο (χέρι του Κας) να είναι πεντακάθαρη παράβαση.
Κόντρα στη ροή του αγώνα ο Γουότκινς ισοφάρισε σε 1-1 στο 27' και στις αρχές του Β' ημιχρόνου οι γηπεδούχοι καθάρισαν το ματς. Αρχικά προηγήθηκαν με τον ΜακΓκιν στο 49' και ο Μπουεντία στο 51' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Premier League (6η αγωνιστική)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38' Αλντερέτε) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Τότεναμ-Γουλβς 1-1 (90+4΄ Παλίνια - 54΄ Μπουένο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Φούλαμ 3-1 (37' Γουότκινς, 49' ΜακΓκιν, 51' Μπουεντία-3' Χιμένεθ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9
Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 10
Μπόρνμουθ 11
Σάντερλαντ 11
Τότεναμ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 1
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Την ίδια ώρα η Φούλαμ αν και πάγωσε το Βίλα Παρκ καθώς προηγήθηκε μόλις στο 3' με τον Χιμένες, έχασε την ευκαιρία να μείνει μέσα στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, αλλά δικαιολογημένα έχει παράπονα από τη διαιτησία καθώς με το σκορ στο 0-1 δεν της δόθηκαν δύο πέναλτι, με το δεύτερο (χέρι του Κας) να είναι πεντακάθαρη παράβαση.
Κόντρα στη ροή του αγώνα ο Γουότκινς ισοφάρισε σε 1-1 στο 27' και στις αρχές του Β' ημιχρόνου οι γηπεδούχοι καθάρισαν το ματς. Αρχικά προηγήθηκαν με τον ΜακΓκιν στο 49' και ο Μπουεντία στο 51' διαμόρφωσε το τελικό 3-1.
Premier League (6η αγωνιστική)
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1 (8', 20' Τιάγκο, 90'+ Γιένσεν-26' Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Μπράιτον 1-3 (24' Φερνάντες-77', 90'+ Γουέλμπεκ, 90'+ Ντε Κάιπερ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1 (9' Σαρ, 90'+ Νκέτια-87' Κιέζα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2 (37' Ροντόν, 54' Λόνγκσταφ-26' Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1 (12' αυτ., 62' αυτ. Εστίβ, 62' Νούνιες, 90', 90'+ Χάαλαντ-38' Αντονι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1 (38' Αλντερέτε) Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Τότεναμ-Γουλβς 1-1 (90+4΄ Παλίνια - 54΄ Μπουένο) Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Φούλαμ 3-1 (37' Γουότκινς, 49' ΜακΓκιν, 51' Μπουεντία-3' Χιμένεθ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νιούκαστλ-Άρσεναλ 28/9
Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Λίβερπουλ 15
Κρίσταλ Πάλας 10
Μπόρνμουθ 11
Σάντερλαντ 11
Τότεναμ 11
Μάντσεστερ Σίτι 10
Άρσεναλ 10 -5αγ.
Τσέλσι 8
Φούλαμ 8
Λιντς 8
Μπράιτον 8
Έβερτον 7 -5αγ.
Μπρέντφορντ 7
Μάντσεστερ Γ. 7
Νιούκαστλ 6 -5αγ.
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.
Γουλβς 1
Ειδήσεις σήμερα:
Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν
Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»
Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα