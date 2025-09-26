Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μια εβδομάδα στη θάλασσα: Οι διακοπές του Καραλή μετά τον θρίαμβο στο Τόκιο - Βίντεο
Ο «Μανόλο» πήρε μερικές μέρες ξεκούραση μετά το ασημένιο μετάλλιο στο Τόκιο, δημοσίευσε βίντεο με τα καλύτερα στιγμιότυπα από τις καλοκαιρινές του διακοπές
Η σεζόν για τον Εμμανουήλ Καραλή τελείωσε με τον καλύτερο τρόπο αφού ξεπέρασε για ακόμα μία φορά τα έξι μέτρα στο παγκόσμιο στίβου στο Τόκιο και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη διοργάνωση που του έλειπε.
Ο «Μανόλο» εκμεταλλεύτηκε τις μέρες ξεκούρασης μετά το Παγκόσμιο στο Τόκιο για να κάνει διακοπές με την παρέα του στα νησιά της Ελλάδας. Μεταξύ άλλων προορισμών ο Έλληνας πρωταθλητής επισκέφθηκε και τις Σπέτσες.
Ο Καραλής δημοσίευσε βίντεο στο Instagram με τις καλύτερες στιγμές από τις διακοπές του, βουτιές, σκάφος, φαγητό και θαλάσσια σπορ ξεχώρισαν για τον Μανόλο, ο οποίος σιγά σιγά θα αρχίσει να προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
