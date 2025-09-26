Ολυμπιακός: Στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 πρωταθλημάτων ο Τζολάκης
Κωνσταντής Τζολάκης CIES τερματοφύλακες

Ολυμπιακός: Στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 πρωταθλημάτων ο Τζολάκης

Ο Κωνσταντής Τζολάκης του Ολυμπιακού βρίσκεται ανάμεσα στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων.

Ολυμπιακός: Στους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός Big-5 πρωταθλημάτων ο Τζολάκης
Μία ακόμη «διάκριση» για τον Κωνσταντή Τζολάκη, αφού σε πρόσφατη έρευνα που έκανε το CIES Football Observatory, βρέθηκε πως είναι ένας από τους ακριβότερους τερματοφύλακες εκτός των πέντε μεγάλων πρωταθλημάτων αυτή τη στιγμή.

Ο Έλληνας κίπερ βρέθηκε στην πρώτη δεκάδα της σχετικής λίστας και πιο συγκεκριμένα στην έκτη θέση με την αξία του να εκτιμάται στα 13,1 εκατ. ευρώ. Στην κορυφή της συγκεκριμένης κατηγορίας βρίσκεται ο Ανατόλιι Τρούμπιν της Μπενφίκα με 46,6 εκατ. ευρώ ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνουν οι Ρόμε-Τζέιντεν Οβούσου-Οντούρο της Άλκμααρ με 21,8 εκατ. ευρώ και Ντιόγκο Κόστα της Πόρτο με 20,5 εκατ. ευρώ.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης έχει κάνει μέχρι στιγμής φέτος τέσσερις συμμετοχές, κρατώντας τρεις φορές ανέπαφη την εστία του.

Πηγή:www.gazzetta.gr

