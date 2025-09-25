La Liga: Ο Γκαρθία έγινε χαφ από τερματοφύλακας και η Μπαρτσελόνα «έφαγε» γκολ από τα 40 μέτρα από την Οβιέδο - Βίντεο
Ο  Ζοάν Γκαρθία αποφάσισε να αφήσει την εστία του και η Μπαρτσελόνα το πλήρωσε ακριβά στο παιχνίδι με τη νεοφώτιστη Οβιέδο

Γκάφα ολκής από τον Ζοάν Γκαρθία της Μπαρτσελόνα

Ο τερματοφύλακας της Μπαρτσελόνα χωρίς να υπάρχει λόγος αποφάσισε να βγει από την περιοχή του να παίξει αμυντικό χαφ και δέχτηκε ένα απίθανο γκολ από την Οβιέδο. 

Ο Αλμπέρτο Ριένα είδε τον Γκαρθία σούταρε στο 33'  από τα 40 μέτρα για να σκοράρει για τη νεοφώτιστη Οβιέδο. Το 1-0 ήταν και το σκορ του 1ου μέρους. 

Δείτε ΕΔΩ το γκολ 

