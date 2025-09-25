Ιστιοπλοΐα: Στην Αθήνα η συνάντηση των ομοσπονδιών της World Sailing
SPORTS
Ιστιοπλοΐα World Sailing

Ιστιοπλοΐα: Στην Αθήνα η συνάντηση των ομοσπονδιών της World Sailing

H συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου 

Ιστιοπλοΐα: Στην Αθήνα η συνάντηση των ομοσπονδιών της World Sailing
Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η συνάντηση των ομοσπονδιών του group d της παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοϊας

Το δελτίο Τύπου της ΕΙΟ

«Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση των ομοσπονδιών που ανήκουν στο Group D της World Sailing.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση για την ελληνική ιστιοπλοΐα, καθώς η ΕΙΟ ήταν εκείνη που εγκαινίασε αυτές τις συναντήσεις με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά το 2017.

Από τότε, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν σε άλλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Λευκωσία, η Ρώμη και η Μασσαλία, με μοναδική διακοπή την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Το Group D είναι ένα από τα πιο ισχυρά και ενωμένα γκρουπ στην παγκόσμια ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία, αφού μόνο αυτό και το Group P, στο οποίο ανήκουν οι ΗΠΑ και Καναδάς, έχουν από 3 μέλη, τα οποία εργάζονται με ομοφωνία για την προώθηση των κοινών τους συμφερόντων.

Οι χώρες που το απαρτίζουν είναι οι εξής:

Ελλάδα

Ισραήλ

Κύπρος

Τουρκία

Μάλτα

Γαλλία

Ιταλία

Λίβανος

Μονακό

Σαν Μαρίνο

Από το συγκεκριμένο γκρουπ εξελέγη για πρώτη φορά στο Council της World Sailing ο Αιμίλιος Παπαθανασίου, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή και το κύρος του.

Στη συνάντηση θα είναι παρόντες οι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του Group D, με την εξαίρεση του Μονακό, του Σαν Μαρίνο και της Κύπρου, οι οποίες θα απουσιάζουν.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του διήμερου meeting θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και το μέλλον της World Sailing. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται:

Η εκλογή δύο γυναικών αντιπροέδρων ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της World Sailing, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ιρλανδία.

Διάφορα θέματα που αφορούν το Καταστατικό της World Sailing, με στόχο την προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες.

Το Σάββατο η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 15.00 και θα ολοκληρωθεί στις 19.00 και την Κυριακή το meeting θα διαρκέσει από τις 9.30 μέχρι τις 13.00.

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Την συνάντηση θα τιμήσουν με την παρουσία τους δύο επιφανείς προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας:

Ο José Plá, Αντιπρόεδρος της World Sailing από την Ανδόρα.

Ο Balázs Hajdú, Ούγγρος διακεκριμένος δικηγόρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού της World Sailing και Αντιπρόεδρος της Eurosaf, συναθλητής του Αιμίλιου στην κατηγορία Finn

Η παρουσία τους αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του meeting και την ισχυρή φωνή του Group D στα διεθνή ιστιοπλοϊκά δρώμενα».

Ειδήσεις σήμερα:

Πέντε χρόνια φυλάκιση στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι

Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της

Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης