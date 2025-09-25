Ιστιοπλοΐα: Στην Αθήνα η συνάντηση των ομοσπονδιών της World Sailing

Στην Αθήνα θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο η συνάντηση των ομοσπονδιών του group d της παγκόσμιας ομοσπονδίας ιστιοπλοϊας

Το δελτίο Τύπου της ΕΙΟ

«Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία θα φιλοξενήσει το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Σεπτεμβρίου μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση των ομοσπονδιών που ανήκουν στο Group D της World Sailing.

Το γεγονός αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή και αναγνώριση για την ελληνική ιστιοπλοΐα, καθώς η ΕΙΟ ήταν εκείνη που εγκαινίασε αυτές τις συναντήσεις με μεγάλη επιτυχία για πρώτη φορά το 2017.

Από τότε, οι συναντήσεις συνεχίστηκαν σε άλλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Λευκωσία, η Ρώμη και η Μασσαλία, με μοναδική διακοπή την περίοδο της πανδημίας του Covid-19.

Το Group D είναι ένα από τα πιο ισχυρά και ενωμένα γκρουπ στην παγκόσμια ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία, αφού μόνο αυτό και το Group P, στο οποίο ανήκουν οι ΗΠΑ και Καναδάς, έχουν από 3 μέλη, τα οποία εργάζονται με ομοφωνία για την προώθηση των κοινών τους συμφερόντων.

Οι χώρες που το απαρτίζουν είναι οι εξής:

• Ελλάδα

• Ισραήλ

• Κύπρος

• Τουρκία

• Μάλτα

• Γαλλία

• Ιταλία

• Λίβανος

• Μονακό

• Σαν Μαρίνο

Από το συγκεκριμένο γκρουπ εξελέγη για πρώτη φορά στο Council της World Sailing ο Αιμίλιος Παπαθανασίου, γεγονός που υπογραμμίζει την επιρροή και το κύρος του.

Στη συνάντηση θα είναι παρόντες οι εκπρόσωποι από όλες τις χώρες του Group D, με την εξαίρεση του Μονακό, του Σαν Μαρίνο και της Κύπρου, οι οποίες θα απουσιάζουν.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κατά τη διάρκεια του διήμερου meeting θα συζητηθούν σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση και το μέλλον της World Sailing. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται:

• Η εκλογή δύο γυναικών αντιπροέδρων ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της World Sailing, που θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Ιρλανδία.

• Διάφορα θέματα που αφορούν το Καταστατικό της World Sailing, με στόχο την προσαρμογή του στις σύγχρονες ανάγκες.

• Το Σάββατο η συνάντηση θα ξεκινήσει στις 15.00 και θα ολοκληρωθεί στις 19.00 και την Κυριακή το meeting θα διαρκέσει από τις 9.30 μέχρι τις 13.00.

ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ

Την συνάντηση θα τιμήσουν με την παρουσία τους δύο επιφανείς προσωπικότητες της παγκόσμιας ιστιοπλοΐας:

• Ο José Plá, Αντιπρόεδρος της World Sailing από την Ανδόρα.

• Ο Balázs Hajdú, Ούγγρος διακεκριμένος δικηγόρος, Πρόεδρος της Επιτροπής Καταστατικού της World Sailing και Αντιπρόεδρος της Eurosaf, συναθλητής του Αιμίλιου στην κατηγορία Finn

Η παρουσία τους αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του meeting και την ισχυρή φωνή του Group D στα διεθνή ιστιοπλοϊκά δρώμενα».



