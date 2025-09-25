Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Europa League: Για το διπλό στην Ελβετία απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Γιούνγκ Μπόις
Οι «πράσινοι» ξεκινούν το ταξίδι τους στο Europa League στις 22:00 (Cosmote Sport 2 - ANT1) - Η πιθανή ενδεκάδα του Κόντη
Ο Παναθηναϊκός κάνει πρεμιέρα απόψε στην League Phase του Europa League αντιμετωπίζοντας τη Γιούνγκ Μπόις στη Βέρνη στις 22:00 (Cosmote Sport 2 - ANT1). Οι «πράσινοι» του Χρήστου Κόντη θέλουν να κάνουν μία καλή αρχή στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις βάζοντας παράλληλα «στοπ» στο σερί των αρνητικών τους αποτελεσμάτων.
Ο Έλληνας τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φακούντο Πελίστρι, που δεν έχει ακόμη ξεπεράσει το μυϊκό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ενώ θα πρέπει να διαχειριστεί και τη συσσωρευμένη κούραση, που εμφάνισαν οι ποδοσφαιριστές τους στα προηγούμενα παιχνίδια.
Γι' αυτό φαίνεται πως ο κόουτς του «τριφυλλιού» έχει στο μυαλό του να κάνει μερικές αλλαγές σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας για να παρουσιαστεί η ομάδα πιο φρέσκια και να υπάρχουν και καλύτερες λύσεις από τον πάγκο, όταν έρθει η ώρα των αλλαγών.
Κάπως έτσι ο Έλληνας τεχνικός φαίνεται να έχει στο μυαλό του αρκετές αλλαγές, ώστε να προχωρήσει σ' ένα αρκετά μεγάλο ροτέισον, που θα βοηθήσει την ομάδα να είναι πιο φρέσκια τόσο απόψε όσο και στη συνέχεια.
Ο Ντραγκόφσκι αναμένεται να βρεθεί κάτω από τα δοκάρια, παρ' ότι διεκδικεί και ο Λαφόν. Αλλαγή αυτή τη φορά φαίνεται πως θα υπάρξει και στη δυάδα των στόπερ, με τον Ίνγκασον να παίρνει τη θέση του Πάλμερ-Μπράουν δίπλα στον Τουμπά. Ολική θα είναι η αλλαγή στα άκρα της άμυνας, όπου οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος θα δώσουν τη θέση τους στους Κώτσιρα και Μλαντένοβιτς.
Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να είναι λιγότερες οι αλλαγές, με τους Τσιριβέγια και Τσέριν να παραμένουν στο αρχικό σχήμα, αν και ο Σιώπης διεκδικεί τη θέση ενός εκ των δύο. Στο «10» το πιο πιθανό είναι να δούμε τον Βισέντε Ταμπόρδα, για πρώτη φορά ως βασικό με τη φανέλα του «τριφυλλιού».
Στα «φτερά» της επίθεσης ο Τετέ θα ξεκινήσει στο δεξί άκρο απόντως του Πελίστρι, ενώ στα αριστερά φαίνεται πως ο Ζαρουρί κερδίζει αυτή τη στιγμή τη «μάχη» με τον Τζούρισιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα διατηρηθεί ο Σίριλ Ντέσερς των δύο γκολ σε δύο ματς που έχει βρεθεί στην ενδεκάδα.
