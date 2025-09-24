Νίκολιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Καλοσκάμη, είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου» - Βίντεο
SPORTS
Δημήτρης Καλοσκάμης ΑΕΚ Παναιτωλικός Κύπελλο ποδοσφαίρου Μάρκο Νίκολιτς

Νίκολιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Καλοσκάμη, είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου» - Βίντεο

Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ για τη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Παναιτωλικό

Νίκολιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Καλοσκάμη, είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου» - Βίντεο
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού και για το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που έκανε η Ένωση, αλλά και για την απόδοση του Δημήτρη Καλοσκάμη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:

«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.

Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε μεγάλο rotation με 9 ποδοσφαιριστές νέους σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο.

Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη (Καλοσκάμη). Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία.

Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου»



Ειδήσεις σήμερα:

Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του Blue Star Chios για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral στο TikTok

Κλαούντια Καρντινάλε, «η ωραιότερη ανακάλυψη των Ιταλών μαζί με τα σπαγγέτι» - Ο βιασμός, ο μικρός αδερφός που ήταν... γιος της, η ζωή και η καριέρα της

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης