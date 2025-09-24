Νίκολιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Καλοσκάμη, είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου» - Βίντεο
Νίκολιτς: «Είμαι πολύ χαρούμενος για τον Καλοσκάμη, είναι το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ για τη νίκη της ομάδας του απέναντι στον Παναιτωλικό
Ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού και για το εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο που έκανε η Ένωση, αλλά και για την απόδοση του Δημήτρη Καλοσκάμη.
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.
Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε μεγάλο rotation με 9 ποδοσφαιριστές νέους σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο.
Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη (Καλοσκάμη). Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία.
Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Ειδήσεις σήμερα:
Αναλυτικά όσα είπε ο Μάρκο Νίκολιτς:
«Το πρώτο ημίχρονο ήταν φανταστικό, πολύ καλή εμφάνιση, με πολλές ευκαιρίες και δύο γκολ. Στο δεύτερο ημίχρονο ρίξαμε την ταχύτητα. Αλλά, εντάξει, πήραμε μια ακόμη νίκη και τώρα πάμε για το ματς με τον Βόλο.
Όλοι έπαιξαν, είναι όλοι υγιείς, είχαμε μεγάλο rotation με 9 ποδοσφαιριστές νέους σε σχέση με τη Λάρισα και ευχαριστούμε τον κόσμο που μας στήριξε και πάλι με φανταστικό τρόπο. Είναι μεγάλη χαρά να παίζουμε πάντα σε αυτό το γήπεδο.
Έχω ιδιαίτερη χαρά για τον Δημήτρη (Καλοσκάμη). Σε όσες ομάδες έχω δουλέψει πάντα προσπαθούσα να βρω νέα ταλέντα για να εξελιχθούν μαζί μας. Γι’ αυτό πήραμε τον Καλοσκάμη, έχει εξαιρετική νοοτροπία.
Όταν έχασε την ευκαιρία στη Λάρισα είπα πως δεν έχει σημασία. Θα βάλει κάποια γκολ, κάποια θα τα χάσει, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι αποτελεί το μέλλον της ΑΕΚ και του ελληνικού ποδοσφαίρου»
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθησαν ο πλοίαρχος και ο Α' μηχανικός του Blue Star Chios για τον θάνατο του 20χρονου Τάσου
Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε ξαφνικά η πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην καθαριότητα και είχε γίνει viral στο TikTok
Κλαούντια Καρντινάλε, «η ωραιότερη ανακάλυψη των Ιταλών μαζί με τα σπαγγέτι» - Ο βιασμός, ο μικρός αδερφός που ήταν... γιος της, η ζωή και η καριέρα της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα