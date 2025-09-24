Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Μπιορν Μποργκ: Ο Τζόκοβιτς είναι ο GOAT του τένις, πρέπει να κυνηγήσει το ιστορικό 25ο Gran Slam
Μπιορν Μποργκ: Ο Τζόκοβιτς είναι ο GOAT του τένις, πρέπει να κυνηγήσει το ιστορικό 25ο Gran Slam
Ο Σουηδός θρύλος του αθλήματος εξέφρασε τον θαυμασμό του για τον Σέρβο και την ελπίδα του να τον δει να κυνηγά το 25ο Grand Slam
Ο Σουηδός θρύλος του τένις, Μπιορν Μποργκ, έδωσε τέλος στη συζήτηση για τον GOAT (Greatest of All Time) του αθλήματος, δηλώνοντας πως ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών. Σε δηλώσεις του, ο Μποργκ εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις επιδόσεις του Σέρβου, ιδιαίτερα για το γεγονός ότι στα 38 του χρόνια εξακολουθεί να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο.
«Ο τρόπος που παίζει, για μένα ο Τζόκοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει αγωνιστεί ποτέ,» δήλωσε ο Μποργκ στο Sky Sports. «Στη δεύτερη θέση έρχονται ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφαελ Ναδάλ. Είναι ισόπαλοι για τη δεύτερη θέση.»
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει 24 τίτλους Grand Slam, ξεπερνώντας τους Ράφαελ Ναδάλ (22) και Ρότζερ Φέντερερ (20). Επίσης, κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας ξεπεράσει τις 400 εβδομάδες.
Το όνειρο για το 25ο Grand Slam
Ο Μποργκ εξέφρασε την ελπίδα του να δει τον Τζόκοβιτς να συνεχίζει την καριέρα του για τουλάχιστον μία ακόμα σεζόν, προκειμένου να κυνηγήσει το ιστορικό 25ο Grand Slam. Αν το καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος άνδρας ή γυναίκα τενίστας που φτάνει αυτό το επίτευγμα.
«Είναι εκπληκτικό το πώς μπορεί να παίζει τέτοιο τένις, στα 38 του,» είπε ο Μποργκ. «Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Ξέρω ότι θέλει να κερδίσει αυτό το 25ο Grand Slam. Ελπίζω να παίξει ένα ακόμα χρόνο, τουλάχιστον και την επόμενη χρονιά, γιατί το τένις που παίζει... Θα είναι δύσκολο με τους Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ και κάποιους άλλους παίκτες, αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να το κάνει.»
Ο Μποργκ και η μάχη με τους δαίμονες του
Η δήλωση του Μποργκ ήρθε στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του, «Heartbeats, a Memoir», την οποία συνέγραψε με τη σύζυγό του, Πατρίσια. Στο βιβλίο, ο Σουηδός αποκάλυψε τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απόσυρσή του από το τένις σε ηλικία μόλις 26 ετών.
Ο Μποργκ μίλησε για τη χρήση ναρκωτικών καθώς και για ένα έμφραγμα που υπέστη λίγα χρόνια αργότερα. «Νιώθω τόση ανακούφιση τώρα που διηγούμαι την ιστορία,» δήλωσε. «Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, 'πώς πήρα αυτή τη χαζή απόφαση μερικές φορές;' Ενεπλάκη με σχέσεις που δεν έπρεπε ή με πράγματα που δεν έπρεπε να είμαι αναμεμιγμένος.»
Επίσης, ο Μποργκ αποκάλυψε τη μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη, που διαγνώστηκε στα τέλη του 2023. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και βρίσκεται σε ύφεση, αλλά εξακολουθεί να κάνει τακτικούς ελέγχους. «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν καλό που έκανα την επέμβαση γιατί φαινόταν πολύ, πολύ άσχημο,» είπε. «Παρόλα αυτά, έχω κάποια κοιμώμενα καρκινικά κύτταρα στο σώμα μου, αλλά κάνω τεστ κάθε έξι μήνες.»
Η αιώνια αντιπαλότητα με τον Τζον ΜακΕνρό
Μιλώντας για την καριέρα του, ο Μποργκ αναφέρθηκε στην αιώνια αντιπαλότητά του με τον Τζον ΜακΕνρό. Η κόντρα του ψύχραιμου «Ice Man» με τον οξύθυμο «Superbrat» έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο άθλημα, με τον τελικό του Γουίμπλεντον το 1980 να θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αγώνες όλων των εποχών.
Ο Μποργκ αποκάλυψε μια στιγμή που ενίσχυσε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στη Νέα Ορλεάνη, ο Μποργκ πλησίασε τον ΜακΕνρό, ο οποίος είχε ένα από τα συνηθισμένα του ξεσπάσματα, και του είπε: «Αυτό είναι μόνο ένα παιχνίδι. Απλά χαλάρωσε.» Ο ΜακΕνρό έχασε τον αγώνα, αλλά όπως είπε ο Μποργκ: «Μετά από αυτόν τον αγώνα, αποκτήσαμε τόσο μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός.»
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones
«Ο τρόπος που παίζει, για μένα ο Τζόκοβιτς είναι ο κορυφαίος παίκτης που έχει αγωνιστεί ποτέ,» δήλωσε ο Μποργκ στο Sky Sports. «Στη δεύτερη θέση έρχονται ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφαελ Ναδάλ. Είναι ισόπαλοι για τη δεύτερη θέση.»
Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει 24 τίτλους Grand Slam, ξεπερνώντας τους Ράφαελ Ναδάλ (22) και Ρότζερ Φέντερερ (20). Επίσης, κατέχει το ρεκόρ όλων των εποχών για τις περισσότερες εβδομάδες στο Νο. 1 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας ξεπεράσει τις 400 εβδομάδες.
Το όνειρο για το 25ο Grand Slam
Ο Μποργκ εξέφρασε την ελπίδα του να δει τον Τζόκοβιτς να συνεχίζει την καριέρα του για τουλάχιστον μία ακόμα σεζόν, προκειμένου να κυνηγήσει το ιστορικό 25ο Grand Slam. Αν το καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος άνδρας ή γυναίκα τενίστας που φτάνει αυτό το επίτευγμα.
«Είναι εκπληκτικό το πώς μπορεί να παίζει τέτοιο τένις, στα 38 του,» είπε ο Μποργκ. «Είμαι πολύ εντυπωσιασμένος. Ξέρω ότι θέλει να κερδίσει αυτό το 25ο Grand Slam. Ελπίζω να παίξει ένα ακόμα χρόνο, τουλάχιστον και την επόμενη χρονιά, γιατί το τένις που παίζει... Θα είναι δύσκολο με τους Γιάνικ Σίνερ, Κάρλος Αλκαράθ και κάποιους άλλους παίκτες, αλλά παρόλα αυτά, μπορεί να το κάνει.»
Ο Μποργκ και η μάχη με τους δαίμονες του
Η δήλωση του Μποργκ ήρθε στο πλαίσιο της κυκλοφορίας της αυτοβιογραφίας του, «Heartbeats, a Memoir», την οποία συνέγραψε με τη σύζυγό του, Πατρίσια. Στο βιβλίο, ο Σουηδός αποκάλυψε τις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετώπισε μετά την απόσυρσή του από το τένις σε ηλικία μόλις 26 ετών.
Ο Μποργκ μίλησε για τη χρήση ναρκωτικών καθώς και για ένα έμφραγμα που υπέστη λίγα χρόνια αργότερα. «Νιώθω τόση ανακούφιση τώρα που διηγούμαι την ιστορία,» δήλωσε. «Έχω αναρωτηθεί πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια, 'πώς πήρα αυτή τη χαζή απόφαση μερικές φορές;' Ενεπλάκη με σχέσεις που δεν έπρεπε ή με πράγματα που δεν έπρεπε να είμαι αναμεμιγμένος.»
Επίσης, ο Μποργκ αποκάλυψε τη μάχη του με τον καρκίνο του προστάτη, που διαγνώστηκε στα τέλη του 2023. Υποβλήθηκε σε επέμβαση και βρίσκεται σε ύφεση, αλλά εξακολουθεί να κάνει τακτικούς ελέγχους. «Οι γιατροί μου είπαν ότι ήταν καλό που έκανα την επέμβαση γιατί φαινόταν πολύ, πολύ άσχημο,» είπε. «Παρόλα αυτά, έχω κάποια κοιμώμενα καρκινικά κύτταρα στο σώμα μου, αλλά κάνω τεστ κάθε έξι μήνες.»
Η αιώνια αντιπαλότητα με τον Τζον ΜακΕνρό
Μιλώντας για την καριέρα του, ο Μποργκ αναφέρθηκε στην αιώνια αντιπαλότητά του με τον Τζον ΜακΕνρό. Η κόντρα του ψύχραιμου «Ice Man» με τον οξύθυμο «Superbrat» έχει αφήσει ανεξίτηλο σημάδι στο άθλημα, με τον τελικό του Γουίμπλεντον το 1980 να θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους αγώνες όλων των εποχών.
Ο Μποργκ αποκάλυψε μια στιγμή που ενίσχυσε τον αμοιβαίο σεβασμό μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στη Νέα Ορλεάνη, ο Μποργκ πλησίασε τον ΜακΕνρό, ο οποίος είχε ένα από τα συνηθισμένα του ξεσπάσματα, και του είπε: «Αυτό είναι μόνο ένα παιχνίδι. Απλά χαλάρωσε.» Ο ΜακΕνρό έχασε τον αγώνα, αλλά όπως είπε ο Μποργκ: «Μετά από αυτόν τον αγώνα, αποκτήσαμε τόσο μεγάλο σεβασμό ο ένας για τον άλλον, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και εκτός.»
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του Παλαιστίνιου που δάγκωσε αστυνομικό - «Ήταν λιώμα και ούρλιαζε Αλλάχου Άκμπαρ», λέει μάρτυρας
Στο εκπαιδευτικό του ταξίδι σκοτώθηκε ο 20χρονος ναυτικός του Blue Star Chios - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα
Politico: Το ΝΑΤΟ με το δάχτυλο στη σκανδάλη, γιατί δεν έχει καταρρίψει τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και drones
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα