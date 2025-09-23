Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Λίβερπουλ: Σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα των Reds o Ίσακ - Δείτε το γκολ
Ο Σουηδός άνοιξε το σκορ στο ματς της Λίβερπουλ για το Carabao Cup με αντίπαλο τη Σάουθαμπτον
Ένα από τα μεγαλύτερα σήριαλ του φετινού καλοκαιρινού παζαριού των μεταγραφών ήταν αυτή του Αλεξάντερ Ίσακ, ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Νιούκαστλ.
Ο Σουηδός μετά από συγκρούσεις με την πρώην ομάδα του και ενώ αρνούνταν να προπονηθεί μαζί της αν δεν έπαιρνε μεταγραφή για τη Λίβερπουλ. Τελικά ο Ίσακ φόρεσε τη φανέλα των «κόκκινων» την τελευταία μέρα των μεταγραφών.
Η Λίβερπουλ έδωσε 150 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσει και ήδη ξεκίνησε την απόσβεση.
O Σουηδός έκανε σεφτέ μετά από δύο παιχνίδια στα οποία αγωνίστηκε χωρίς να βρει δίχτυα.
Ο Άρνε Σλοτ, τον έβαλε στην αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση του 3ου γύρου του Carabao Cup, με τη Σαουθάμπτον, ο Ίσακ τον δικαίωσε, αφού λίγο πριν την ανάπαυλα, η Λίβερπουλ πίεσε ψηλά, με τον Κιέζα να κλέβει την μπάλα και να... σερβίρει έτοιμο γκολ στον νέο στράικερ των «κόκκινων» που άνοιξε το σκορ.
