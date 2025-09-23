Πρόστιμο 10.000 ευρώ στην ΠΑΕ ΑΕΚ από τη ΔΕΑΒ για την καταστροφή καθισμάτων στη Λειβαδιά

Με πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ τιμωρήθηκε η ΠΑΕ ΑΕΚ από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) για την καταστροφή εξήντα καθισμάτων από μερίδα οπαδών της στον αγώνα απέναντι στον Λεβαδειακό της 3ης αγωνιστικής της Super League, στο Δημοτικό Στάδιο Λειβαδιάς.

Αναλυτικά στην απόφασή της η ΔΕΑΒ αναφέρει

«Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (Δ.Ε.Α.Β.) ανακοινώνει τα εξής:

1)Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Βοιωτίας,

β) το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες του γηπέδου,

από τα οποία προκύπτει ότι κατά την διάρκεια του αγώνα, που διεξήχθη στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ στις 14/09/2025, μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική του πρωταθλήματος της SuperLeague, περιόδου 2025-2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΑΕΚ προέβησαν σε αποκόλληση και καταστροφή, εξήντα (60) περίπου πλαστικών καθισμάτων από τις κερκίδες και πιο συγκεκριμένα από τις θύρες 4, 5 και 6 του ανωτέρω Σταδίου,

επέβαλε με την υπ’ αριθμό 21/2025 Απόφασή της, στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΕ ΑΕΚ, διοικητικό πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 € ).

Εφαρμογή άρθρου 9 του ν. 5085/2024.

2) Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Αναφορά Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά,

β) την Έκθεση Παρατηρητή και το φύλλο αγώνα της ΕΠΟ,

γ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,

από τα οποία προκύπτει ότι, στο 37ο λεπτό του ποδοσφαιρικού αγώνα ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ - ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ AO, που διεξήχθη στις 21/09/2025, στο Δημοτικό Γήπεδο Σαλαμίνας, για την 1η αγωνιστική του Πρωταθλήματος Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Ο, πυροδοτήθηκαν και εκτοξεύτηκαν από την κερκίδα των φιλάθλων της γηπεδούχου ομάδας δεκαπέντε (15) φωτοβολίδες,

επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 38/2025 Πράξη της, σε βάρος του αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ» τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτό συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 10 του ν. 5085/2024.





