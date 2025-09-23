Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
«Κάτι πολύ παράξενο έχει συμβεί εδώ» - Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ διαμαρτύρεται που δεν πήρε τη Χρυσή Μπάλα
«Κάτι πολύ παράξενο έχει συμβεί εδώ» - Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ διαμαρτύρεται που δεν πήρε τη Χρυσή Μπάλα
«Η επόμενη χρονιά είναι δική μας» διαμήνυσε ο Μουνίρ Νασρούι
Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασρούι δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση του γιου του στην ψηφοφορία για τη Χρυσή Μπάλα.
Αφού έμαθε ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ ήταν ο νικητής, πήγε γρήγορα στον χώρο των Ισπανών δημοσιογράφων για δηλώσει ότι: «Η επόμενη χρονιά είναι δική μας».
Αλλά αργότερα, καθώς περνούσαν τα λεπτά, ο θυμός του μεγάλωνε και άρχισε τα παράπονα. «Νομίζω ότι είναι το χειρότερο... Δεν θα πω ληστεία, αλλά ηθική βλάβη σε έναν άνθρωπο», ξεκίνησε τη «καταγγελία» του.
Και συνέχισε υπερασπιζόμενος τους λόγους για τους οποίους πιστεύει ότι ο επιθετικός της Μπαρτσελόνα έπρεπε να είχε φύγει από την τελετή απονομής με τη Χρυσή Μπάλα στα χέρια του: «Νομίζω ότι ο Λαμίν Γιαμάλ είναι μακράν ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο, με τεράστια διαφορά από τον δεύτερο. Όχι επειδή είναι γιος μου, αλλά επειδή είναι όντως ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο. Νομίζω ότι δεν έχει αντίπαλο. Κάτι πολύ περίεργο συνέβη εδώ» κατέληξε.
