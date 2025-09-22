Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Νόβακ Τζόκοβιτς Παναθηναϊκό Στάδιο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο

Ο Σέρβος τενίστας, είναι πλέον μόνιμος κάτοικος Αθηνών και το Σαββατοκύριακο βρέθηκε στο ιστορικό Στάδιο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Παναθηναϊκό Στάδιο
Ο Νόβακ Τζόκοβιτς όχι απλά έχει εγκατασταθεί στην Αθήνα, αλλά αρχίζει να απολαμβάνει και τις ομορφιές και τα ιστορικά της μνημεία.

Ένα από τους πρώτους χώρους που έσπευσε να επισκεφθεί ήταν και το Παναθηναϊκό Στάδιο, το οποίο επισκέφθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο όπως έκανε γνωστό με ανάρτηση του στο Instagram χαρακτηρίζοντας το ως «το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

Αναλυτικά το ποστάρισμα του Σέρβου:



«Λίγες (Ολυμπιακές) φωτογραφίες από το Σαββατοκύριακο. Δοκίμασα το sliding stretch backhand μου στο πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο».

