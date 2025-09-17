Ο Τζόκοβιτς εντυπωσιάστηκε από Ελληνίδα που του μίλησε σερβικά - Το «μπράβο» στον σύζυγό της, δείτε βίντεο
Νόβακ Τζόκοβιτς Σύζυγος Ελληνίδα Γυναίκα

«Είμαι έκπληκτος από το πόσο καλά μιλάει σερβικά για γυναίκα από την Ελλάδα» είπε ο Νόβακ Τζόκοβιτς

29 ΣΧΟΛΙΑ
Αντιμέτωπος με μια ευχάριστη έκπληξη βρέθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος έχει ήδη εγκατασταθεί στην Αθήνα, όταν μια γυναίκα τον πλησίασε και του μίλησε σε άπταιστα σέρβικα.

Σύμφωνα με σερβικά μέσα ενημέρωσης, η γυναίκα γνώριζε τη μητρική γλώσσα του «Νόλε» καθώς ο σύζυγός της έχει, επίσης, καταγωγή από τη Σερβία.

Ο Τζόκοβιτς ζήτησε, μάλιστα, από τη γυναίκα να καλέσει τον σύζυγό της, τον οποίο και συνεχάρη για ό,τι είχε ακούσει.

«Είμαι έκπληκτος από το πόσο καλά μιλάει σερβικά για γυναίκα από την Ελλάδα. Συγχαρητήρια, είναι το μεγαλύτερό σου επίτευγμα. Χαίρομαι που τη γνώρισα και Θεού θέλοντος κάπου θα συναντηθούμε» είπε ο «Νόλε» στον σύζυγο της γυναίκας.

«Όχι και τόσο, δεν θέλω να καυχηθώ γι' αυτό» εμφανίζεται να απάντησε ο άνδρας της γυναίκας που μίλησε στον Σέρβο τενίστα.

Η γυναίκα έκλεισε, μάλιστα, το τηλέφωνο άρον-άρον εξηγώντας στον σύζυγό της ότι ο Τζόκοβιτς ήταν μαζί με τα παιδιά του και δεν ήθελε να του προκαλέσει πρόβλημα.

Δείτε το βίντεο του διαλόγου του Τζόκοβιτς με την γυναίκα από την Ελλάδα και τον σύζυγό της

Κλείσιμο

29 ΣΧΟΛΙΑ

