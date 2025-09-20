Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
NCAA: Νέο ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε αγώνα βόλεϊ γυναικών
Το Κολέγιο της Νεμπράσκα, το οποίο κατέχει το απόλυτο ρεκόρ προσέλευσης θεατών σε γυναικείο αθλητικό γεγονός, εμπλέκεται και σε μία ακόμη κορυφαία επίδοση
Στις 31 Αυγούστου 2023 το Μεμόριαλ Στάντιουμ στο Λίνκολν της Νεμπράσκα βρέθηκε στους τίτλους των ΜΜΕ όλου του κόσμου, καθώς η απόφαση των αρχών του κολεγίου της Νεμπράσκα να φιλοξενήσουν το ντέρμπι της ομάδας βόλεϊ γυναικών κόντρα στο Κολέγιο της Όμαχα στο γήπεδο που έχει έδρα η ποδοσφαιρική ομάδα, είχε δικαιωθεί και με το παραπάνω.
Οι 92.003 θεατές που βρέθηκε στις κερκίδες δημιούργησαν παγκόσμιο ρεκόρ για γυναικείο αθλητικό γεγονός, αλλά οι Huskers (το παρατσκούκλι της ομάδας της Νεμπράσκα) δεν σταμάτησε εκεί...
Πλέον κατέχουν και το ρεκόρ της μεγαλύτερης προσέλευσης θεατών σε αγώνα κανονικής περιόδου του NCAA που διεξήχθη σε κλειστό γυμναστήριο καθώς τον αγώνα με αντίπαλο το Κολέγιο του Κρέιτον παρακολούθησαν 17.675 θεατές στο Health Center Omaha.
Η προηγούμενη καλύτερη επίδοση ήταν οι 17.037 θεατές που είχαν βρεθεί στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι για να παρακολουθήσουν τον αγώνα των Κολεγίων Ουϊσκόνσιν-Μαρκέτ.
Οι 17.675 θεατές είναι η μεγαλύτερη σε προσέλευση του 2025 και η 11η μεγαλύτερη όλων των εποχών, ενώ η ομάδα της Νεμπράσκα εμπλέκεται σε 13 από τις 14 ρεκόρ που αφορούν την παρουσία κόσμου στην ιστορία του κολεγιακού βόλεϊ.
Για την ιστορία η Νεμπράσκα επικράτησε με 3-2 (25-17, 21-25, 25-18, 24-26, 15-9).
