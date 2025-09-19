Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Επιστροφή στις ρίζες: Ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, επέλεξε να παίξει για την Αλγερία
Ο 27χρονος τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας αλλάζει αθλητική εθνικότητα και θα αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Αλγερίας
Ο Λούκα Ζιντάν, γιος του θρυλικού Ζινεντίν Ζιντάν, άλλαξε την αθλητική του εθνικότητα και θα υπερασπίζεται πλέον την εστία της εθνικής Αλγερίας.
Ο 27χρονος τερματοφύλακας, που έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας (U16 έως U20), δεν κατάφερε ποτέ να βρεθεί στις επιλογές του Ντιντιέ Ντεσάν για την ανδρική ομάδα. Έτσι, αποφάσισε να ακολουθήσει τα βήματα της πατρικής καταγωγής του (ο πατέρας του έχει επίσης διπλή γαλλο-αλγερινή υπηκοότητα) και να φορέσει τη φανέλα των «Fennecs». Η FIFA επισημοποίησε την αλλαγή μέσω της πλατφόρμας «Change of Association Platform».
Ο Λούκα Ζιντάν έκανε τα πρώτα του βήματα στη Ρεάλ Μαδρίτης (2014-2019) και συνέχισε την καριέρα του σε Ράθινγκ Σανταντέρ, Ράγιο Βαγεκάνο, Έιμπαρ, ενώ από το καλοκαίρι του 2024 αγωνίζεται στη Γρανάδα. Πέρυσι στάθηκε βασικός σε αρκετά παιχνίδια της Segunda Division, προτού τραυματιστεί στον αστράγαλο τον Μάρτιο σε ματς με την Κόρδοβα, σε φάση μάλιστα με τον αδελφό του, Θεό. Στη φετινή σεζόν (2025/26) ξεκίνησε βασικός, αλλά πρόσφατα έχασε τη θέση του.
Η επιλογή του να εκπροσωπήσει την Αλγερία ανοίγει νέα σελίδα στην καριέρα του, καθώς οι «Fennecs» ετοιμάζονται για την επερχόμενη Κύπελλο Εθνών Αφρικής (21 Δεκεμβρίου 2025 – 18 Ιανουαρίου 2026 στο Μαρόκο), ενώ βρίσκονται πολύ κοντά και στην πρόκριση για το Μουντιάλ του 2026.
Το ερώτημα πλέον είναι αν ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βλάντιμιρ Πέτκοβιτς, θα τον καλέσει ήδη από τα επερχόμενα προκριματικά ματς με Σομαλία (9 Οκτωβρίου) και Ουγκάντα (14 Οκτωβρίου).
🚨OFFICIEL : Luca Zidane change de nationalité sportive et OPTE pour l’Algérie ! ✅🇩🇿 pic.twitter.com/JkpEa6gcfc— Algérie Football Média 🇩🇿 (@DZFOOTBALLDZ) September 19, 2025
