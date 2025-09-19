Επιστροφή στις ρίζες: Ο γιος του Ζινεντίν Ζιντάν, Λούκα, επέλεξε να παίξει για την Αλγερία

Ο 27χρονος τερματοφύλακας που έχει αγωνιστεί σε όλα τα κλιμάκια των μικρών εθνικών ομάδων της Γαλλίας αλλάζει αθλητική εθνικότητα και θα αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της Αλγερίας