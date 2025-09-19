Σεμπάστιαν Κόου: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, έχει αρχίζει να μας... κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου
, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Αρμάντ Ντουπλάντις
, τον Σουηδό επικοντιστή που έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο εμβληματικές φιγούρες του παγκόσμιου στίβου. Μιλώντας σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου, ο Βρετανός παράγοντας χαρακτήρισε τον τριπλό παγκόσμιο πρωταθλητή «ροκ σταρ» του αθλήματος, ενώ με χιούμορ τόνισε πως οι συνεχείς παγκόσμιες επιδόσεις του «ξεκινούν να κοστίζουν ακριβά» στην ομοσπονδία, λόγω των χρηματικών επάθλων.
Ο Ντουπλάντις κατέκτησε στο Τόκιο
το τρίτο του παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο με ένα άλμα στα 6,30 μ., καταρρίπτοντας για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ. Το επίτευγμα συνοδεύτηκε με έπαθλο 70.000 ευρώ, ενώ κάθε νέο ρεκόρ επιφέρει μπόνους 100.000 δολαρίων. «Ξέρω ότι οι αθλητές αυτού του επιπέδου δεν κινούνται από τα χρήματα, αλλά από την προσωπική φιλοδοξία. Θα συνεχίσει να σπάει ρεκόρ όσο έχει τη σωματική και πνευματική δίψα να το κάνει. Εγώ όμως μάλλον θα χρειαστεί να του πω ότι λόγω του τελευταίου ρεκόρ, θα ακυρώσουμε το χριστουγεννιάτικο πάρτι. Μας βγαίνει ακριβό», είπε χαμογελώντας ο Κόου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο μέλλον του αθλήματος και στα Ultimate Championships, που θα κάνουν πρεμιέρα το 2026 στη Βουδαπέστη, με χρηματικά έπαθλα ύψους 10 εκατ. δολαρίων. «Πάντα είχα δέσμευση να διασφαλίσω ότι οι αθλητές θα έχουν τουλάχιστον μία ελάχιστη οικονομική ασφάλεια. Δεν με ενδιαφέρει η ηθική συζήτηση γύρω από τα χρηματικά βραβεία. Όσοι τα αμφισβητούν δεν ανησυχούν για το πού θα βρουν το επόμενο τους γεύμα», σχολίασε.
Ο πρώην Ολυμπιονίκης και νυν ισχυρός άνδρας της World Athletics συνόψισε: «Ο Ντουπλάντις είναι η ζωντανή απόδειξη ότι οι πραγματικές γιορτές του αθλητισμού γίνονται μέσα στα στάδια. Είναι φαινόμενο, αλλά και ένας εξαιρετικός άνθρωπος για το άθλημα».
Σε ερωτήσεις για την πολιτική επικαιρότητα, ο Κόου απέφυγε να πάρει σαφή θέση για τον πόλεμο στη Γάζα, σημειώνοντας πως «η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη» και εκφράζοντας την ελπίδα να υπάρξει σύντομα κατάπαυση της βίας. «Ο ρόλος μου εδώ δεν είναι πολιτικός. Πώς βλέπω την κατάσταση; Δεν είναι βιώσιμη αυτή τη στιγμή και ελπίζω να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρξει κατανόηση και, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η βία θα σταματήσει», σχολίασε ο πρώην Βρετανός αθλητής, ο οποίος υποστήριξε επίσης ότι «δεν έχει δεχθεί καμία πίεση» να φιλοξενήσει ξανά τη Ρωσία σε διεθνείς αγώνες.
«Παραμένω ακλόνητος. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία είμαι πιο περήφανος είναι η υποστήριξη που δώσαμε στην Ουκρανική Ομοσπονδία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου», κατέληξε.
