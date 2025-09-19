Σεμπάστιαν Κόου: «Ο Ντουπλάντις είναι ροκ σταρ, έχει αρχίζει να μας... κοστίζει ακριβά»

Ο πρόεδρος της World Athletics, Σεμπάστιαν Κόου, αστειεύτηκε για τα παγκόσμια ρεκόρ του Σουηδού και τις χρηματικές του απολαβές, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τα επιτεύγματά του