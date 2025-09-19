Ο Κάρλος Αλκαράθ εξερευνά το Αλκατράζ πριν από το Laver Cup - Βίντεο

Η εβδομάδα του Κάρλος Αλκαράθ στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο της Laver Cup, είχε κάτι παραπάνω από προπονήσεις, συναντήσεις με την ομάδα και στιγμές χαλάρωσης. Ο Ισπανός πρωταθλητής αποφάσισε να αφιερώσει λίγο χρόνο για να γνωρίσει την ιστορία της πόλης, επισκεπτόμενος ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημά της: το νησί-φυλακή του Αλκατράζ.

Ο 22χρονος, έξι φορές νικητής Grand Slam, βρέθηκε σε έναν χώρο γεμάτο μνήμες και ιστορίες, μόλις λίγες ημέρες πριν φορέσει ξανά τα «χρώματα» της Ευρώπης. Από τα κελιά και τους διαδρόμους των άλλοτε πιο διαβόητων φυλακών στον κόσμο μέχρι το παγκοσμίως λαμπρό σκηνικό ενός κατάμεστου τενιστικού σταδίου, η αντίθεση αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο ο Αλκαράθ αντιμετωπίζει τις στιγμές εκτός κορτ: αναζητώντας μοναδικές εμπειρίες και πολιτισμικές αναφορές που τον εμπνέουν.

Αναμνήσεις, ισορροπία και προετοιμασία

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αλκαράθ αφιερώνει χρόνο για ταξιδιωτικές εμπειρίες στο περιθώριο των διοργανώσεων. Είτε πρόκειται για αγώνες είτε για σπάνιες εβδομάδες ξεκούρασης, ο νεαρός Ισπανός αξιοποιεί αυτές τις στιγμές ως «αντίβαρο» στις έντονες απαιτήσεις του ATP Tour. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τέτοιες δραστηριότητες τον βοηθούν να ισορροπεί και να επιστρέφει πιο φρέσκος και έτοιμος για τις προκλήσεις.

Επιστροφή στο Chase Center

Μετά της εμπειρία της επίσκεψης στο Αλκατράζ, το βλέμμα στρέφεται πλέον αποκλειστικά στο Chase Center. Ο κορυφαίος τενίστας του κόσμου είναι αποφασισμένος να υπερασπιστεί τον τίτλο της Ευρώπης στον θεσμό, έχοντας αναμνήσεις από τη θριαμβευτική περσινή του πρεμιέρα στο Βερολίνο. Εκεί, είχε χαρίσει οκτώ πολύτιμους πόντους, μεταξύ αυτών και τους καθοριστικούς απέναντι στον Τέιλορ Φριτζ. Η ένταση και το πάθος που βίωσε τότε ήταν αρκετά για να τον πείσουν να δώσει ξανά το «παρών» στο Σαν Φρανσίσκο.





