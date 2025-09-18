Παλαιστίνη και Χώρα των Βάσκων ενώνουν δυνάμεις για τη Γάζα σε φιλικό αγώνα τον Νοέμβριο

Στις 15 Νοεμβρίου, οι εθνικές ομάδες της Χώρας των Βάσκων και της Παλαιστίνης θα αγωνιστούν στο Σαν Μαμές για να αναδείξουν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και να τιμήσουν τα θύματα