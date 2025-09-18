Παλαιστίνη και Χώρα των Βάσκων ενώνουν δυνάμεις για τη Γάζα σε φιλικό αγώνα τον Νοέμβριο
Παλαιστίνη και Χώρα των Βάσκων ενώνουν δυνάμεις για τη Γάζα σε φιλικό αγώνα τον Νοέμβριο
Στις 15 Νοεμβρίου, οι εθνικές ομάδες της Χώρας των Βάσκων και της Παλαιστίνης θα αγωνιστούν στο Σαν Μαμές για να αναδείξουν την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα και να τιμήσουν τα θύματα
Ένας ξεχωριστός φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2025 στο Σαν Μαμές.
Η ιστορική έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που φιλοξένησε τον περασμένο Μάιο τον τελικό του Europa League, θα υποδεχθεί την Εθνική ομάδα της Χώρας των Βάσκων και την Εθνική Παλαιστινής, σε μία εκδήλωση που αναμένεται να αναδείξει την κατάσταση στη Γάζα και να τιμήσει τα σχεδόν 66.000 θύματα της ισραηλινής επίθεσης από το 2023.
Μάλιστα όπως αναφέρθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, που αποκάλυψε τη διεξαγωγή του αγώνα, το event θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Ισπανικής Κυβέρνησης και των δύο ομοσπονδιών.
Στις κερκίδες του Σαν Μαμές, που είναι το γήπεδο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στη Χώρα των Βάσκων, πολλές φορές οι οπαδοί της Αθλέτικ έχουν εκφράσει τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό, ενώ το βράδυ της Τρίτης πριν την έναρξη του αγώνα με την Άρσεναλ ,για την πρεμιέρα του Champions League, εμφανίστηκε ένα τεράστιο πανό που έγραφε: «Θα είμαστε στο πλευρό σας σήμερα και για πάντα».
Η Παλαιστίνη είναι αναγνωρισμένη από τη FIFA από το 1998 και, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην πατρίδα της από το 2019, η εθνική της ομάδα κατέχει μεγάλη δυναμική, καθώς μόλις τον Ιούνιο βρέθηκε κοντά στην πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Η ιστορική έδρα της Αθλέτικ Μπιλμπάο, που φιλοξένησε τον περασμένο Μάιο τον τελικό του Europa League, θα υποδεχθεί την Εθνική ομάδα της Χώρας των Βάσκων και την Εθνική Παλαιστινής, σε μία εκδήλωση που αναμένεται να αναδείξει την κατάσταση στη Γάζα και να τιμήσει τα σχεδόν 66.000 θύματα της ισραηλινής επίθεσης από το 2023.
Μάλιστα όπως αναφέρθηκε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena SER, που αποκάλυψε τη διεξαγωγή του αγώνα, το event θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Ισπανικής Κυβέρνησης και των δύο ομοσπονδιών.
Στις κερκίδες του Σαν Μαμές, που είναι το γήπεδο με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα στη Χώρα των Βάσκων, πολλές φορές οι οπαδοί της Αθλέτικ έχουν εκφράσει τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό, ενώ το βράδυ της Τρίτης πριν την έναρξη του αγώνα με την Άρσεναλ ,για την πρεμιέρα του Champions League, εμφανίστηκε ένα τεράστιο πανό που έγραφε: «Θα είμαστε στο πλευρό σας σήμερα και για πάντα».
Η Παλαιστίνη είναι αναγνωρισμένη από τη FIFA από το 1998 και, παρά το γεγονός ότι δεν αγωνίζεται στην πατρίδα της από το 2019, η εθνική της ομάδα κατέχει μεγάλη δυναμική, καθώς μόλις τον Ιούνιο βρέθηκε κοντά στην πρόκριση για το Μουντιάλ 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς
Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο
Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα