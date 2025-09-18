Παναθηναϊκός: Οριστικά με κόσμο το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την Κυριακή στη Λεωφόρο

Η «πράσινη» ΠΑΕ θα εκτίσει την ποινή της είτε στο ματς με τον Ατρόμητο είτε στον αγώνα με τον Αστέρα