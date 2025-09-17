«Μπαμπά είσαι σπουδαίος» - Η ανάρτηση της Μαρίας Χατζηπαρασίδου με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον γιο τους για το χάλκινο στο EuroBasket
Μαρία Χατζηπαρασίδου Βασίλης Τολιόπουλος Γιος Eurobasket 2025

«Μπαμπά είσαι σπουδαίος» - Η ανάρτηση της Μαρίας Χατζηπαρασίδου με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον γιο τους για το χάλκινο στο EuroBasket

Ο γιος του Βασίλη Τολιόπουλου φοράει ένα γαλάζιο κορμάκι με τον αριθμό 7 της φανέλας του πατέρα του

«Μπαμπά είσαι σπουδαίος» - Η ανάρτηση της Μαρίας Χατζηπαρασίδου με τον Βασίλη Τολιόπουλο και τον γιο τους για το χάλκινο στο EuroBasket
Βασίλης Παπανικολάου
Με τέσσερις συγκινητικές φωτογραφίες της ίδιας, του Βασίλη Τολιόπουλου και του παιδιού τους, γιόρτασε η Μαρία Χατζηπαρασίδου την επιτυχία του συζύγου της και γκαρντ της Εθνικής Μπάσκετ για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025.

Σε μια από τις φωτογραφίες το ζευγάρι ποζάρει με το χάλκινο μετάλλιο, σε μια άλλη ο γκαρντ του Παναθηναϊκού φιλάει στο κεφάλι τον γιο του ενώ σε μια τρίτη η οικογένεια Τολιόπουλου επιδεικνύει τις φανέλες της εθνικής με το όνομά του με τον μικρό αγόρι να φοράει ένα γαλάζιο κορμάκι με τον αριθμό 7 που φοράει ο πατέρας του.

«Μπαμπά είσαι σπουδαίος» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης η Μαρία Χατζηπαρασίδου.



