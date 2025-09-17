Στην Ελλάδα ο Κουγιουμτσίδης: Χαμός στην υποδοχή του παγκόσμιου πρωταθλητή πάλης στο «Μακεδονία» - Δείτε φωτογραφίες
«Παγκόσμιος στην πάλη Έλληνας στη ψυχή, το όνομά σου γράφτηκε με ιδρώτα και ψυχή, σε αγαπάμε Γιώργο!», έγραφε το πανό που κρατούσαν φίλοι του
Θερμής υποδοχής έτυχε κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» ο παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης Γιώργος Κουγιουμτσίδης.
Φίλοι, συγγενείς, αλλά και κόσμος που είχε συγκεντρωθεί υποδέχτηκαν με λουλούδια, αγκαλιές και ποντιακούς χορούς τον Έλληνα παλαιστή, ένα 24ώρο μετά από την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία.
«Παγκόσμιος στην πάλη Έλληνας στη ψυχή, το όνομά σου γράφτηκε με ιδρώτα και ψυχή, σε αγαπάμε Γιώργο!», έγραφε το πανό που κρατούσαν φίλοι του.
Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης πέτυχε έναν ιστορικό θρίαμβο στο Ζάγκρεμπ το βράδυ της Δευτέρας (15.09.2025), κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, γράφοντας έτσι το όνομά του με χρυσά γράμματα στην κορυφή του αθλήματος.
Ο 23χρονος επικράτησε στον τελικό του Αμερικανού Λέβι Ντέιβιντ Χέινς με 3-2 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών.
