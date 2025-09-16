Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Γιώργος Κουγιουμτσίδης: Ο 23χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής είναι το νέο «φαινόμενο» της πάλης, μιλάει ποντιακά και αγωνίζεται για τη δόξα
Με χρυσά μετάλλια παγκόσμια και ευρωπαϊκά μετάλλια στο παλμαρέ του, εξακολουθεί να μιλά ποντιακά με τον παππού και την γιαγιά του - Η ιστορία ενός μελλοντικού Ολυμπιονίκη
Ο 23χρονος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία των 79 κιλών της ελευθέρας πάλης, στο πλαίσιο της κορυφαίας διοργάνωσης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Το «φαινόμενο», όπως είναι το παρατσούκλι του, έγραψε το όνομά του σε μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην Ιστορία του αθλήματος. Με το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε έγινε ο πρώτος Ελληνας αθλητής που κατέκτησε την κορυφή σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Στο μεγάλο τελικό ο Κουγιουμτσίδης αντιμετώπισε τον Αμερικανό, Λιβάι Ντέιβιντ Χάινς και από το πρώτο λεπτό έδειξε ότι είχε τον έλεγχο και την κατάλληλη αυτοπεποίθηση για να φτάσει στη νίκη. Με εξαιρετική τακτική προηγήθηκε 3-0 και όλα τα άλλα είναι γραμμένα στην πιο αξέχαστη στιγμή για την ελληνική πάλη. Το μόνο που κατάφερε ο έτερος φιναλίστ του τελικού ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, που είχαν κριθεί όλα, να πάρει δύο πόντους. Το τελικό 3-2 βρήκε τον Έλληνα πρωταθλητή στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου και η ελληνική σημαία να κυματίζει ψηλά στην κροατική πρωτεύουσα.
Ο νεαρός αθλητής είχε κερδίσει επίσης το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία 79 κιλών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης του 2022 που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, όντας μόλις 20 ετών τότε και έδειξε ότι έρχεται κάτι πολύ σπουδαίο από την Ελλάδα. Εκπροσώπησε την χώρα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι της Γαλλίας και μπορεί να μην κατάφερε να διακριθεί, όμως είναι δεδομένο πως το μάτι του... γυαλίζει ώστε στο Λος Άντζελες το 2028 να ανέβει στο βάθρο. Εκτός των χρυσών, στο Ευρωπαϊκό Ανδρών του 2023 αναδείχθηκε ασημένιος.
Για την κορυφή στο Παγκόσμιο του Ζάγκρεμπ τον συνεχάρη και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης που έγραψε σε ανάρτησή του «Συγχαρητήρια στον Γιώργο Κουγιουμτσίδη που έγραψε απόψε ιστορία, χαρίζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης, στο Ζάγκρεμπ. Κατέκτησε την κορυφή του κόσμου στα 79κ. Ελευθέρας. Σε ευχαριστούμε που μας έκανες υπερήφανους»!
Ένας Παγκόσμιος Πρωταθλητής που προπονείται σε σχολείο στη ΣταυρούποληΓεννημένος τον Οκτώβριο του 2001 στην Θεσσαλονίκη, η πάλη ήταν μέσα στο αίμα του από πολύ μικρός μιας και ο πατέρας του είχε ασχοληθεί επίσης, ενώ στα βήματα του Γιώργου Κουγιουμτσίδη βαδίζει πλέον και ο κατά τέσσερα χρόνια μικρότερος αδερφός του.
Η οικογένειά του που κατάγεται από τον Πόντο αποτελεί ένα από τα θεμέλια της ζωής του. «Είμαστε Πόντιοι κι από τις δύο πλευρές» έχει δηλώσει στο AthleteStories και μάλιστα εξασκεί και την γλώσσα μιας και με τον παππού και τη γιαγιά απ’ την πλευρά της μητέρας του, μιλούν μόνο ποντιακά.
Ο πατέρας του μπορεί να μην έκανε πρωταθλητισμό στην πάλη, όμως είχε ασχοληθεί σε μεγάλο βαθμό και πέρασε το «μικρόβιο» στα παιδιά του. «Δεν έχουμε παίξει ποτέ» έχει εκμυστηρευτεί στο παρελθόν ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Η οικογένειά του είναι εκείνη που τον έχει στηρίξει με όλους τους τρόπους για να καταφέρει να ακολουθήσει το όνειρό του και εκείνος ελπίζει να τους έχει κάνει υπερήφανους με όσα έχει καταφέρει στα ταπί.
Το πρόβλημα με τις εγκαταστάσεις στη χώρα μας είναι γνωστό και ο Κουγιουμτσίδης αποτελεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αθλητή που τα καταφέρνει ανεξαρτήτως συνθηκών. Οι προπονήσεις του γίνονται στο 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο Σταυρούπολης, σε έναν μικρό χώρο που δεδομένα δεν πληροί τις προϋποθέσεις ενός αθλητής της κατηγορίας του.
«Στη ζωή μου δεν μου λείπει τίποτα, δόξα τω Θεώ, φαγητό έχω, σπίτι έχω, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο για να λες «είμαι καλά». Ούτε τα χρήματα είναι ο σκοπός μου. Τα χρήματα χρειάζονται για να έχεις την άνεσή σου, να ζήσεις μια κανονική ζωή. Για εμένα όμως δεν είναι τόσο σημαντικά. Στην πάλη πιο πολύ ασχολούμαι για την ιστορία και το όνομά μου, καθόλου για τα λεφτά. Αν τα λεφτά είναι ο αυτοσκοπός σου, όταν κάνεις πρωταθλητισμό (και όχι μόνο στην πάλη), δεν πρόκειται να έρθουν και δεν θα έρθουν και οι επιτυχίες. Φυσικά, προσωπικά αγωνίζομαι και για την πατρίδα μου και για την ελληνική σημαία», έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο ίδιος σε μια στιγμή που δείχνει τις φιλοδοξίες του για το μέλλον.
