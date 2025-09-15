Παναθηναϊκός: Υπό τις οδηγίες του τεχνικού της Κ19 Δημήτρη Κοροπούλη η απογευματινή προπόνηση
Παναθηναϊκός Ρουί Βιτόρια Δημήτρης Κοροπούλης

Ο Τετέ συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα, ενώ ο Πελίστρι έκανε ατομικό

Μετά το «διαζύγιο» με τον Ρουί Βιτόρια ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να επανέλθει στους καθημερινούς ρυθμούς του, ενώ την ίδια ώρα αναζητά πρώτον έναν «υπηρεσιακό» τεχνικό για το ματς Κυπέλλου της Τετάρτης (17/9) με την Athens Kallithea και πιθανότατα το ντέρμπι της Κυριακής (21/9) με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο και δεύτερον τον προπονητή που θα αναλάβει ακολούθως (κανονικά) τα ηνία της ομάδας.

Η προπόνηση της Δευτέρας (15/9) πραγματοποιήθηκε υπό τις οδηγίες του προπονητή της Κ19, Δημήτρη Κοροπούλη, μαζί με τον άμεσο συνεργάτη του, Σταύρο Αμανατίδη, καθώς και τον επικεφαλής απόδοσης και φυσικής κατάστασης της ακαδημίας του «τριφυλλιού», Βασίλη Αλεξίου.

Όσοι αγωνίστηκαν στο βασικό σχήμα της χθεσινής αναμέτρησης με την Κηφισιά έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ο Τετέ συμμετείχε σε όλο το πρόγραμμα, ενώ ο Πελίστρι έκανε ατομικό.


