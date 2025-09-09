Η συγκινητική χειρονομία του Έντισον Καβάνι που έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού

Τα χρήματα ήταν αρκετά, η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε και όταν όλα τελείωσαν, ο Κοτέλο ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι «είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ακραία κατάσταση. Δεν μπορούσαμε να σας πούμε την αλήθεια όταν ήρθατε, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αν αργούσαμε λίγη ώρα ακόμη δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίζαμε».Κι όταν μετέφερε αυτήν την ατάκα τους βούρκωσε λέγοντας «ευχαριστώ» στον διάσημο φίλο του που έσωσε το παιδί του.