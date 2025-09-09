Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Η συγκινητική χειρονομία του Έντισον Καβάνι που έσωσε τη ζωή ενός μικρού κοριτσιού
Ο άσος της Μπόκα Τζούνιορς πλήρωσε τα έξοδα για την επείγουσα επέμβαση στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί η κόρη Ουρογυουανού δημοσιογράφου
Ο Ράφα Κοτέλο είναι μια πολύ γνωστή φιγούρα στην Ουρουγουάη και τη Λατινική Αμερική γενικότερα. Δημοσιογράφος και καλλιτέχνης της μούργκα (μια μορφή λαϊκού μουσικού θεάτρου που παρουσιάζεται στην Αργεντινή, τον Παναμά, την Ισπανία και την Ουρουγουάη κατά τη διάρκεια της Αποκριάς) ο Κοτέλο είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και συχνά, πυκνά εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές.
Ωστόσο, στην τελευταία εμφάνιση του, συγκίνησε όλον τον κόσμο, μιλώντας για την περιπέτεια υγείας της κόρης του, αποκαλύπτοντας τη συγκλονιστική χειρονομία του Έντισον Καβάνι.
Ο διεθνής Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος μετά από μια σπουδαία καριέρα στην Ευρώπη, αγωνίζεται στην Αργεντινή με τη φανέλα της Μπόκα Τζούνιορς και είναι προσωπικός φίλος με τον Κοτέλο, η μικρή κόρη του οποίου από το 2015 αντιμετωπίζει μια σοβαρή πάθηση παρόμοια με υδροκεφαλία, που την έχει οδηγήσει σε σειρά επεμβάσεων.
Το παιδί αντιμετώπισε κάποιες επιπλογές με τους γονείς του να ταξιδεύουν στο Μπουένος Άιρες όπου στο παρελθόν μια παιδονευροχειρουργός από την Αργεντινή της είχε σώσει τη ζωή.
Η γιατρός, μόλις είδε τις εξετάσεις, ζήτησε άμεση χειρουργική επέμβαση αλλά θέλοντας να καθησυχάσει τους γονείς τους είπε «Ήρεμα, για εμάς αυτό είναι καθημερινότητα. Είναι σοβαρή και επείγουσα επέμβαση, αλλά σε τρεις, τέσσερις ώρες θα είναι μια χαρά».
Ο Κοτέλο πήγε στο ταμείο για να πληρώσει, καθώς η εξόφληση έπρεπε να γίνει πριν ξεκινήσει η επέμβαση, τα λεφτά που του ζήτησαν ήταν πολλά περισσότερα απ' αυτά που υπολόγιζε, ενώ η πληρωμή έπρεπε να γίνει άμεσα και αποκλειστικά σε μετρητά.
Όντας απελπισμένος, στράφηκε στον Έντισον Καβάνι, με τον επιθετικό της Μπόκα Τζούνιορς να του απαντά: «Φεύγω τώρα από το σπίτι και φέρνω τα λεφτά». Όμως ο Καβάνι απείχε μια ώρα από το νοσοκομείο και το κάθε λεπτό ήταν πολύτιμο με τον ποδοσφαιριστή να βρίσκει τη λύση.
Τηλεφώνησε σε φίλο του ιδιοκτήτη ταβέρνας δίπλα από το νοσοκομείο δίνοντας του την εντολή: «Πάρε ό,τι έχεις στο ταμείο και πήγαινε τα χρήματα». Λίγο αργότερα, ένας άγνωστος (στον Κοτέλο) άντρας εμφανίστηκε με ένα κουτί γεμάτο χαρτονομίσματα και του είπε: «Με έστειλε ο Έντι. Αν χρειαστείς και άλλα, περίμενε να πουλήσω λίγες πίτσες ακόμα».
Cavani sabe bien que, en la vida, un resultado deportivo pasa a un segundo orden.— Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 7, 2025
¿Por qué? Rafa Cotelo, conductor de TV uruguayo, cuenta una anécdota que involucra al delantero de Boca. Su hija debía ser operada y necesitaba dinero.
Esto ocurrió 👇 pic.twitter.com/Vkt0ceN1r3
El presentador argentino Alejandro Fantino reveló un noble acto de solidaridad del futbolista uruguayo Edinson Cavani, quien envió dinero de urgencia para cubrir la operación de Ema, hija del periodista uruguayo Rafa Cotelo, en un momento crítico de salud. Aunque el gesto fue… pic.twitter.com/vlPuhDFgi8— CadenadelMar (@cadenadelmar2) September 8, 2025
Τα χρήματα ήταν αρκετά, η εγχείρηση πραγματοποιήθηκε και όταν όλα τελείωσαν, ο Κοτέλο ενημερώθηκε από τους γιατρούς ότι «είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ακραία κατάσταση. Δεν μπορούσαμε να σας πούμε την αλήθεια όταν ήρθατε, αλλά ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Αν αργούσαμε λίγη ώρα ακόμη δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίζαμε».
Κι όταν μετέφερε αυτήν την ατάκα τους βούρκωσε λέγοντας «ευχαριστώ» στον διάσημο φίλο του που έσωσε το παιδί του.
