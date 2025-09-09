Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ιταλία: Γυναίκα αντιπρόεδρος εισέβαλλε στον αγωνιστικό χώρο, αποβλήθηκε και έδειξε το μεσαίο δάχτυλο στον διαιτητή - Βίντεο
Στην πρεμιέρα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην Ιταλία την παράσταση έκλεψε η Ελσα Οκιλούπο, αντιπρόεδρος της UG Μαντούρια η οποία προκάλεσε σάλο με τη συμπεριφορά της
Το πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας της Απουλίας προφανώς και δεν είναι ιδιαιτέρως γνωστό ακόμη και στους φανατικούς του στοιχήματος.
Αρκούσε όμως μια στιγμή για να ασχοληθεί όλη η Ιταλία (και με τη βοήθεια των social media) κι όλος ο πλανήτης γενικότερα.
Στην πρεμιέρα του Β' ομίλου της Α' κατηγορίας η UG Μαντούρια υποδέχθηκε την Τζινόζα με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται στο ημίχρονο με 1-0.
Στις αρχές του Β' ημιχρόνου η Μαντούρια ισοφάρισε αλλά το γκολ ακυρώθηκε με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται, αλλά την αντιπρόεδρο του συλλόγου Έλσα Οκιλούπο να χαρίζει ένα απίθανο στιγμιότυπο που ήταν για γέλια και για κλάματα.
Με μια πράσινη ολόσωμη φόρμα (στα χρώματα της ομάδας) και τις ψηλοτάκουνες γόβες της η Οκιλούπο πήγε στον βοηθό διαιτητή ζητώντας του να δει το βίντεο (;) για να πάρει πίσω την ακύρωση του γκολ, με αποτέλεσμα ο διαιτητής της αναμέτρησης Ματία Τσέλι να την αποβάλλει.
Η αντίδραση της Οκιλούπο; Αφού ξεκίνησε για τα αποδυτήρια, γύρισε στη μέση του γηπέδου και απευθυνόμενη στον διαιτητή του είπε διάφορα «γαλλικά» σηκώνοντας και τα δύο μεσαία δάχτυλα των χεριών της.
Προφανώς και δεν ήθελε να του δείξει μ' αυτήν τη χειρονομία ότι το σκορ έπρεπε να είναι... 1-1.
Αρκετές ώρες αργότερα κι αφού το βίντεο με τη χειρονομία της είχε γίνει viral η Οκιλούπο ζήτησε μέσω social media «συγνώμη για τη συμπεριφορά μου», υπενθυμίζοντας όμως ότι την περσινή χρονιά δεν είχε δεχθεί καμία παρατήρηση (!), ενώ κατήγγειλε ότι το βίντεο διαδόθηκε από τους εχθρούς της προκειμένου να την διασύρουν.
@gianpaolocalvarese
😳Scena clamorosa allo stadio Dimitri, nella sfida tra Manduria e Ginosa valida per il Girone B di Promozione pugliese. L'arbitro, Celi di Bari, espelle la vice presidentessa del Manduria, col risultato sullo 0-1. In tutta risposta, lei scende in campo e fa il dito medio al direttore di gara 🫣 🧐 Secondo voi quale sanzione dovrebbe essere comminata per un dirigente dopo un comportamento del genere? 🎥La Voce di Manduria♬ suono originale - Gianpaolo Calvarese
