Κουλιεράκης: «Να είμαστε ενωμένοι στα καλά και τα άσχημα, μπορούμε ακόμα και πρώτοι» - Βίντεο
Όσα δήλωσε ο στόπερ της Εθνικής μετά τη βαριά ήττα από τη Δανία με 3-0 εντός έδρας
Η Εθνική υπέστη βαριά ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» και έχασε σημαντικό έδαφος στη μάχη για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης μετά το τέλος του αγώνα, τόνισε ότι ήταν μία κακή βραδιά, όμως επισήμανε ότι η ομάδα έχει ποιότητα και θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά για να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα και αυτή την εμφάνιση. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που δεν πήγε καλά ήταν η συγκέντρωση και ότι δεν καταφέραμε να μείνουμε πιστοί στο πλάνο μας. Παίξαμε απέναντι σε μία καλή ομάδα και τη σεβαστήκαμε, δυστυχώς όμως δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε με βάση το στιλ παιχνιδιού μας.
Αυτό ήταν ένα καμπανάκι. Είναι καλό που είναι ακόμη αρχή και μπορούμε να το γυρίσουμε. Δυστυχώς ήταν μία κακή μέρα στη δουλειά, πάμε παρακάτω. Έχουμε δείξει την ποιότητά μας στα μεγάλα ματς, με τη Σκωτία και την Αγγλία. Είναι το επίπεδο που θέλουμε να παίζουμε. Οι προσδοκίες είναι υψηλές γιατί έχουμε δείξει τι μπορούμε να δείξουμε στο γήπεδο.
Πρέπει να συνεχίσουμε να πιστεύουμε στην ομάδα, δεν χρειάζεται στα κακά να πηγαίνουμε στον πάτο. Έχουμε δείξει ότι είμαστε ένα πολύ καλό γκρουπ. Είναι σημαντικό ότι και ο κόσμος μας στήριξε, παρά την ήττα. Να γυρίσουμε πρώτα ο Θεός υγιείς και μετά τις δεύτερες κλήσεις θα συγκεντρωθούμε στην Σκωτία, ένα πολύ ιδιαίτερο ματς, γιατί έχουμε παίξει ξανά με αυτή την ομάδα».
