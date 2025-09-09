Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Βαγιαννίδης: «Πολλά πράγματα δεν πήγαν καλά, δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα» - Βίντεο
«Δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας και να κάνουμε φάσεις. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό», είπε ο Έλληνας αμυντικός για την ήττα από Δανία
Ο Γιώργος Βαγιαννίδης μίλησε μετά τη λήξη του αγώνα και την ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 0-3 από τη Δανία, αναγνωρίζοντας τα λάθη που έγιναν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.
«Πολλά δεν πήγαν καλά από το ξεκίνημα του αγώνα», τόνισε ο Έλληνας αμυντικός, αναφερόμενος σε ένα ματς όπου η ομάδα του έπρεπε να πετύχει περισσότερα. «Σε αυτό το επίπεδο θα συναντήσουμε και άλλα τέτοια παιχνίδια. Έπρεπε να παρουσιαστούμε πιο έτοιμοι και πιο σοβαροί». Ο ίδιος πρόσθεσε πως η έλλειψη συγκέντρωσης ήταν ένας από τους κύριους παράγοντες που οδήγησαν στην ήττα.
«Σήμερα δεν καταφέραμε να κρατήσουμε την μπάλα στα πόδια μας και να κάνουμε φάσεις. Δεν είχαμε καθαρό μυαλό», εξήγησε ο Βαγιαννίδης, επιβεβαιώνοντας πως η ομάδα δεν έκανε το παιχνίδι που έπρεπε επιθετικά.
Κλείνοντας, τόνισε ότι τίποτα δεν έχει χαθεί ακόμα στον όμιλο, αλλά αυτή η εικόνα δεν αντικατοπτρίζει την αξία της ομάδας. «Η εικόνα αυτή δεν μας αξίζει. Τα επόμενα ματς είναι πολύ σημαντικά και αν τα κερδίσουμε, θα κάνουμε ένα σημαντικό βήμα».
