Φερνάντο Σάντος: Τέλος από το Αζερμπαϊτζάν
SPORTS
Φερνάντο Σάντος Αζερμπαϊτζάν

Φερνάντο Σάντος: Τέλος από το Αζερμπαϊτζάν

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την κοινή λύση της συνεργασίας με τον 70χρονο Πορτογάλο προπονητή

Φερνάντο Σάντος: Τέλος από το Αζερμπαϊτζάν
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Φερνάντο Σάντος δεν κατάφερε να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς σε 11 αγώνες που κάθησε στον πάγκο, οι Αζέροι γνώρισαν εννέα ήττες και απέσπασαν δύο ισοπαλίες. Μοιραία, οι διοικούντες την ομοσπονδία της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα την λύση της συνεργασίας τους με τον 70χρονο Πορτογάλο τεχνικό ο οποίος κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας στην βαριά ήττα με 5-0 από την Ισλανδία.

«Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, Φερνάντο Σάντος, αποχώρησε. Το συμβόλαιο μεταξύ της διοίκησης της AFFA και του Πορτογάλου τεχνικού λύθηκε με αμοιβαία συμφωνία. Η εθνική μας ομάδα θα καθοδηγηθεί από τον προπονητή της ομάδας U-21, Αϊκάν Αμπάσοφ, στον αγώνα με την Ουκρανία», ανέφερε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.


Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά

Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»

Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
6 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης μέσω των κρίσιμων πρώτων υλών

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.

H ΔΕΠΑ Εμπορίας μετασχηματίζεται σε έναν πλήρως καθετοποιημένο και σύγχρονο ενεργειακό όμιλο

Προχωρά δυναμικά σε εξελικτικές κινήσεις που κάνουν τη διαφορά, θωρακίζοντας τη χώρα, προάγοντας την ενεργειακή ασφάλεια και προετοιμάζοντας την ενέργεια της επόμενης ημέρας, με βάση τη βιωσιμότητα και τα οφέλη του τελικού καταναλωτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης