Φερνάντο Σάντος: Τέλος από το Αζερμπαϊτζάν
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την κοινή λύση της συνεργασίας με τον 70χρονο Πορτογάλο προπονητή
Ο Φερνάντο Σάντος δεν κατάφερε να βελτιώσει την αγωνιστική εικόνα της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, καθώς σε 11 αγώνες που κάθησε στον πάγκο, οι Αζέροι γνώρισαν εννέα ήττες και απέσπασαν δύο ισοπαλίες. Μοιραία, οι διοικούντες την ομοσπονδία της χώρας, ανακοίνωσαν σήμερα την λύση της συνεργασίας τους με τον 70χρονο Πορτογάλο τεχνικό ο οποίος κάθισε για τελευταία φορά στον πάγκο της ομάδας στην βαριά ήττα με 5-0 από την Ισλανδία.
«Ο προπονητής της εθνικής ομάδας του Αζερμπαϊτζάν, Φερνάντο Σάντος, αποχώρησε. Το συμβόλαιο μεταξύ της διοίκησης της AFFA και του Πορτογάλου τεχνικού λύθηκε με αμοιβαία συμφωνία. Η εθνική μας ομάδα θα καθοδηγηθεί από τον προπονητή της ομάδας U-21, Αϊκάν Αμπάσοφ, στον αγώνα με την Ουκρανία», ανέφερε ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.
OFICIAL: Fernando Santos foi despedido do Azerbaijão após 11 jogos, sem nenhuma vitória pic.twitter.com/P7788xY6S3— B24 (@B24PT) September 8, 2025
