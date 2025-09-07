Χαμός με τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Αζερμπαϊτζάν: Η ομοσπονδία του ζητάει να παραιτηθεί, εκείνος «φωνάζει» πως έχει συμβόλαιο
Χαμός με τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Αζερμπαϊτζάν: Η ομοσπονδία του ζητάει να παραιτηθεί, εκείνος «φωνάζει» πως έχει συμβόλαιο

Η Εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε με 5-0 από την Ισλανδία στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τον γενικό γραμματέα της ομοσπονδίας να καλεί τον Σάντος ανοιχτά σε παραίτηση


Εφιαλτική αποδείχθηκε η πρεμιέρα του Αζερμπαϊτζάν στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με την ομάδα του Φερνάντο Σάντος να γίνεται βορά στις ορέξεις των Ισλανδών που στο φινάλε πανηγύρισαν μια ευρεία νίκη με 5-0.

Η βαριά ήττα συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τον Πορτογάλο τεχνικό ακόμη κι εντός της Ομοσπονδίας, με τον Γ.Γ, Γιαχανγκίρ Φαραγιουλάγιεφ, να επιτίθεται δημόσια στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ελλάδος και να τον καλεί σε παραίτηση.

«Δεν υπάρχει τίποτα να πω, αλλά την ίδια στιγμή θα ήθελα να πω πολλά. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά αν παίζουμε έτσι απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο και καθόμαστε στην άμυνα από τα πρώτα λεπτά, τότε αυτό είναι δικό μας πρόβλημα.


Το σύστημα ήταν λάθος. Ο προπονητής δεν έκανε την προετοιμασία του. Η στάση του προπονητή απέναντι στο ποδόσφαιρο του Αζερμπαϊτζάν και στον λαό είναι λανθασμένη. Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Σάντος.

Περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο να αναλάβει ευθύνη. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιο φοβισμένο ποδόσφαιρο. Αν ο προπονητής δεν παραιτηθεί μόνος του, θα αναλάβουμε δράση.

Περιμένουμε από εκείνον τη σωστή απόφαση» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο «azerisport».

Παρ' όλα αυτά, ο 70χρονος τεχνικός δεν μοιάζει πρόθυμος να δηλώσει παραίτηση, αλλά απεναντίας να τηρήσει το συμβόλαιο μέχρι το τέλος του. Θυμίζουμε ότι ο Σάντος ανέλαβε την εθνική της χώρας τον Ιούνιο του 2024, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το 2027.

«Το έχω ήδη πει, έχω συμβόλαιο και τα συμβόλαιά μου τα τηρώ. Δίνω το καλύτερό μου, τα δίνω όλα και δουλεύω σκληρά για να προσπαθήσω να βελτιωθώ.

Αυτό θα συνεχίσω να κάνω, αυτό είναι που έκανα σε όλη μου την καριέρα», ανέφερε ο Φερνάντο Σάντος.


