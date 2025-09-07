Χαμός με τον Φερνάντο Σάντος στην Εθνική Αζερμπαϊτζάν: Η ομοσπονδία του ζητάει να παραιτηθεί, εκείνος «φωνάζει» πως έχει συμβόλαιο

Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Η Εθνική ομάδα του Αζερμπαϊτζάν ηττήθηκε με 5-0 από την Ισλανδία στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 με τον γενικό γραμματέα της ομοσπονδίας να καλεί τον Σάντος ανοιχτά σε παραίτηση
Η βαριά ήττα συνοδεύτηκε από έντονες αντιδράσεις για τον Πορτογάλο τεχνικό ακόμη κι εντός της Ομοσπονδίας, με τον Γ.Γ, Γιαχανγκίρ Φαραγιουλάγιεφ, να επιτίθεται δημόσια στον πρώην τεχνικό της Εθνικής Ελλάδος και να τον καλεί σε παραίτηση.
«Δεν υπάρχει τίποτα να πω, αλλά την ίδια στιγμή θα ήθελα να πω πολλά. Σεβόμαστε τον αντίπαλο, αλλά αν παίζουμε έτσι απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο και καθόμαστε στην άμυνα από τα πρώτα λεπτά, τότε αυτό είναι δικό μας πρόβλημα.
Azerbaijani journalists grilled Fernando Santos after today's game:— Fuad Alakbarov (@DrAlakbarov) September 5, 2025
"May God grant you long life and health. You’ve earned enough trophies and money to last several lifetimes, yet here you are, humiliating our team on the world stage. Don’t you have an ounce of self-respect?" pic.twitter.com/KKRX1SHuox
Το σύστημα ήταν λάθος. Ο προπονητής δεν έκανε την προετοιμασία του. Η στάση του προπονητή απέναντι στο ποδόσφαιρο του Αζερμπαϊτζάν και στον λαό είναι λανθασμένη. Ας ακούσουμε τι έχει να πει ο Σάντος.
Περιμένω από αυτόν τον άνθρωπο να αναλάβει ευθύνη. Δεν χρειαζόμαστε τέτοιο φοβισμένο ποδόσφαιρο. Αν ο προπονητής δεν παραιτηθεί μόνος του, θα αναλάβουμε δράση.
Περιμένουμε από εκείνον τη σωστή απόφαση» τόνισε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στο «azerisport».
Παρ' όλα αυτά, ο 70χρονος τεχνικός δεν μοιάζει πρόθυμος να δηλώσει παραίτηση, αλλά απεναντίας να τηρήσει το συμβόλαιο μέχρι το τέλος του. Θυμίζουμε ότι ο Σάντος ανέλαβε την εθνική της χώρας τον Ιούνιο του 2024, ενώ το συμβόλαιό του λήγει το 2027.
«Το έχω ήδη πει, έχω συμβόλαιο και τα συμβόλαιά μου τα τηρώ. Δίνω το καλύτερό μου, τα δίνω όλα και δουλεύω σκληρά για να προσπαθήσω να βελτιωθώ.
Αυτό θα συνεχίσω να κάνω, αυτό είναι που έκανα σε όλη μου την καριέρα», ανέφερε ο Φερνάντο Σάντος.
🇦🇿Azerbaycan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Jahangir Farajullayev, milli takımın İzlanda’ya 5-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Fernando Santos'un istifasını beklediklerini açıkladı.— FourFourTwo Türkiye (@FourFourTwo_TR) September 6, 2025
Portekizli çalıştırıcı, 11 maçın ardından henüz Azerbaycan ile galibiyet elde… pic.twitter.com/vPDWq4s39s
